НОВОСТИПроисшествия

Домашние собаки набросились на ребенка в российском городе

Мальчик серьезно пострадал

16 ноября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Две домашние собаки породы кане-корсо набросились на 11-летнего мальчика в Ярославле, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следком.

Инцидент случился 12 ноября во дворе жилого дома. Ребенок сильно пострадал, его госпитализировали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяев питомцев ищут, им грозит до полугода ареста.

Происшествия дети Собаки

Комментарии 9

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Гость

11:47:11 16-11-2023

Прямо бич современности - собаки и электросамокатчики!

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Гость

11:51:31 16-11-2023

А в Барнауле из-за диких нормально не погулять, приходится их то тут то там обходить

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Гость

12:22:58 16-11-2023

Две домашние собаки породы кане-корсо----- о, канне- корсо серьезные собаки, их даже собаки стороной обходят.

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Гость

12:45:03 16-11-2023

Гость (12:22:58 16-11-2023) Две домашние собаки породы кане-корсо----- о, канне- корсо с... Тем более странно, что они гуляли без намордников и без сопровождения хозяина (хозяев питомцев ищут).

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Гость

12:45:30 16-11-2023

Собак усыпили, надеюсь?

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Гость

16:37:31 16-11-2023

Гость (12:45:30 16-11-2023) Собак усыпили, надеюсь?... И хозяина тоже!

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Гость

16:38:16 16-11-2023

Гость (12:45:30 16-11-2023) Собак усыпили, надеюсь?... А лучше хозяина. Собаку можно сравнить с оружием, у ответственного человека, все правила эксплуатации соблюдены, а дебилам закон не писан.

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Гость

13:57:32 16-11-2023

Поэтому необходим закон, по которому по собаке на самовыгуле (без ошейника, намордника или поводка) разрешено вести стрельбу из огнестрельного оружия любой принадлежности. Охотничьего, служебного, боевого, спортивного. Такая собака должна быть уничтожена.

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Гость

18:43:35 16-11-2023

Не должно быть в городе собак! Хотите псарню - дуйте в сёла. И там разводите кобелей. В городе только мелочь, которая на пеленку дома ходит и служебные собаки. Но те по городу не шастают.

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