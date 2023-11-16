Домашние собаки набросились на ребенка в российском городе

Мальчик серьезно пострадал

16 ноября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Две домашние собаки породы кане-корсо набросились на 11-летнего мальчика в Ярославле, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следком.

Инцидент случился 12 ноября во дворе жилого дома. Ребенок сильно пострадал, его госпитализировали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяев питомцев ищут, им грозит до полугода ареста.