Домашние собаки набросились на ребенка в российском городе
Мальчик серьезно пострадал
16 ноября 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Две домашние собаки породы кане-корсо набросились на 11-летнего мальчика в Ярославле, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следком.
Инцидент случился 12 ноября во дворе жилого дома. Ребенок сильно пострадал, его госпитализировали.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяев питомцев ищут, им грозит до полугода ареста.
11:47:11 16-11-2023
Прямо бич современности - собаки и электросамокатчики!
11:51:31 16-11-2023
А в Барнауле из-за диких нормально не погулять, приходится их то тут то там обходить
12:22:58 16-11-2023
Две домашние собаки породы кане-корсо----- о, канне- корсо серьезные собаки, их даже собаки стороной обходят.
12:45:03 16-11-2023
Гость (12:22:58 16-11-2023) Две домашние собаки породы кане-корсо----- о, канне- корсо с... Тем более странно, что они гуляли без намордников и без сопровождения хозяина (хозяев питомцев ищут).
12:45:30 16-11-2023
Собак усыпили, надеюсь?
16:37:31 16-11-2023
Гость (12:45:30 16-11-2023) Собак усыпили, надеюсь?... И хозяина тоже!
16:38:16 16-11-2023
Гость (12:45:30 16-11-2023) Собак усыпили, надеюсь?... А лучше хозяина. Собаку можно сравнить с оружием, у ответственного человека, все правила эксплуатации соблюдены, а дебилам закон не писан.
13:57:32 16-11-2023
Поэтому необходим закон, по которому по собаке на самовыгуле (без ошейника, намордника или поводка) разрешено вести стрельбу из огнестрельного оружия любой принадлежности. Охотничьего, служебного, боевого, спортивного. Такая собака должна быть уничтожена.
18:43:35 16-11-2023
Не должно быть в городе собак! Хотите псарню - дуйте в сёла. И там разводите кобелей. В городе только мелочь, которая на пеленку дома ходит и служебные собаки. Но те по городу не шастают.