73 компании стали банкротами в Алтайском крае за 2024 год

Их общий долг составил 841 млн рублей

26 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

73 компании в Алтайском крае завершили процедуру банкротства в 2024 году. Как сообщает NGS22.RU, в региональном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) рассказали, что их общий долг составил 841 млн рублей.

Всего за год налоговые органы направили в суд 238 заявлений о признании юрлиц банкротами. Общая сумма требований – 2,1 млрд рублей. В 182 случаях дела не дошли до конкурсного производства, поскольку у компаний не оказалось имущества для взыскания. 17 заявлений с суммой долга 300 млн рублей находятся в суде. В бюджет региона удалось вернуть 290 млн рублей по мировым соглашениям и рассрочкам, еще 120 млн – через взыскание долгов с взаимозависимых лиц.

В управлении ФНС уточнили, что 23% случаев банкротства приходится на сферу торговли. 15% компаний обанкротились в сфере обрабатывающего производства, а по 14% – в строительстве и сельском хозяйстве.