73 компании стали банкротами в Алтайском крае за 2024 год
Их общий долг составил 841 млн рублей
26 мая 2025, 08:15, ИА Амител
73 компании в Алтайском крае завершили процедуру банкротства в 2024 году. Как сообщает NGS22.RU, в региональном управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) рассказали, что их общий долг составил 841 млн рублей.
Всего за год налоговые органы направили в суд 238 заявлений о признании юрлиц банкротами. Общая сумма требований – 2,1 млрд рублей. В 182 случаях дела не дошли до конкурсного производства, поскольку у компаний не оказалось имущества для взыскания. 17 заявлений с суммой долга 300 млн рублей находятся в суде. В бюджет региона удалось вернуть 290 млн рублей по мировым соглашениям и рассрочкам, еще 120 млн – через взыскание долгов с взаимозависимых лиц.
В управлении ФНС уточнили, что 23% случаев банкротства приходится на сферу торговли. 15% компаний обанкротились в сфере обрабатывающего производства, а по 14% – в строительстве и сельском хозяйстве.
08:23:23 26-05-2025
73 компании.. в рабочих местах сколько потеряно или там всё хорошо и с премиями?
08:48:41 26-05-2025
Сворачивают бизнес мелкие и средние компании.
10:28:39 26-05-2025
Кхм... (08:48:41 26-05-2025) Сворачивают бизнес мелкие и средние компании.... Не только - "Крупнейший российский производитель сельхозтехники — группа «Ростсельмаш» — оказался на грани финансового коллапса. После массовых увольнений 2 тыс. сотрудников и перевода оставшихся на четырёхдневку руководство объявило о новых экстренных мерах: с лета 2025 года работникам начнут платить лишь две трети оклада, а часть персонала отправят в неоплачиваемые отпуска."
10:46:25 26-05-2025
Гость (10:28:39 26-05-2025) Не только - "Крупнейший российский производитель сельхозтехн... Тихвинский вагонзавод Ленингр. обл. с июля переходит на сокращенный график работы и пока с сохранением штата и зп... Алтайвагон приготовится...
09:15:55 26-05-2025
загибается мсб.
останется только ярдовый крупняк, сырьевой или на бюджетных деньгах.
гос-ву их администрировать проще.
мы это все уже проходили, нэп также загибался.
10:36:28 26-05-2025
Гость (09:15:55 26-05-2025) загибается мсб.останется только ярдовый крупняк, сырьево...
У крупняка сейчас тоже стали возникать вопросы по поводу дальнейшего ведения бизнеса. Вопросов больше, чем ответов. Нет вопросов, где всё слишком хорошо, всё ясно и понятно, это у бизнеса занимающегося распилом бюджетных средств.
10:48:59 26-05-2025
Гость (10:36:28 26-05-2025) У крупняка сейчас тоже стали возникать вопросы по поводу... дивиденды по итогам 24 года не выплат, гп, магнит, норникель.
пока толстый сохнет, худой сдохнет
11:44:39 26-05-2025
Гость (10:48:59 26-05-2025) дивиденды по итогам 24 года не выплат, гп, магнит, норникель... Газик давно предупреждал.
Надеялись только лохи.
09:28:20 26-05-2025
То-ли ещё будет и хорошо если не лавиной начнётся.
09:53:05 26-05-2025
К сожалению это не предел, думаю поток банкротств будет только нарастать.
10:33:28 26-05-2025
Гость (09:53:05 26-05-2025) К сожалению это не предел, думаю поток банкротств будет толь... Ну, перейдём к управляемой экономике процентов на 90, остальное бизнес услуги..
11:32:48 26-05-2025
dok_СФ (10:33:28 26-05-2025) Ну, перейдём к управляемой экономике процентов на 90, осталь... Увы, управляемая экономика канула в "лета". При нынешнем строе власти она к сожалению невозможна.
13:31:53 26-05-2025
Гость (11:32:48 26-05-2025) Увы, управляемая экономика канула в "лета". При нынешнем стр... И слава богу, что невозможна. Правда не все ещё в этом убедились, несмотря на многочисленные исторические примеры.
16:25:12 26-05-2025
dok_СФ (10:33:28 26-05-2025) Ну, перейдём к управляемой экономике процентов на 90, осталь... Соскучился по талонам и дефициту?
16:38:29 26-05-2025
Гость (16:25:12 26-05-2025) Соскучился по талонам и дефициту?... По талонам можно было купить дёшево нужные качественные продукты. Что касается стиральных импортных порошков и мыла, то талонных запасов хватило лет на 10. Бабушка отоваривала все талоны и долгое время расплачивалась водкой с сантехниками и т.п..
16:44:55 26-05-2025
Гость (16:38:29 26-05-2025) По талонам можно было купить дёшево нужные качественные прод... Не жил в те годы и не понимаешь что это такое. Если бабушка жива - спроси ее, хотела бы она вернуться к талонам, или нет? И к очередям по два часа, чтобы эти самые талоны отоварить. И к пустым полкам в магазинах.
22:06:44 26-05-2025
Гость (16:25:12 26-05-2025) Соскучился по талонам и дефициту?... Время уточните, когда были талоны и какой дефицит.. В моё время было абсолютно всё необходимое и даже больше. Это сейчас нищета к сожалению (2-7 % не учитываем по понятным причинам), в основном морковка перед "носом".. Посмотрите ф. "Афоня" и на край "С легким паром" - чего там в недостатке?
09:47:33 27-05-2025
dok_СФ (22:06:44 26-05-2025) Время уточните, когда были талоны и какой дефицит.. В моё вр... Вы еще "Кубанские казаки" порекомендуйте для составления представления о жизни в деревне. Когда мое поколение уйдет, мифы о счастливой жизни в СССР будут повсеместно - про вкусное мороженое (да, вкусное, только невозможно было его просто пойти и купить), дешевые продукты (не больше 2 кг хлеба в одни руки), бесплатные санатории (для "блатных" и передовиков) и т.п.
21:00:38 27-05-2025
Гость (09:47:33 27-05-2025) Вы еще "Кубанские казаки" порекомендуйте для составления пре... Да, сейчас мороженое в каждой забегаловке.. только вкус другой (формулу сами выведете), хлеб так же "съедобный". В совке, да было и такое - кормили скотину, поэтому ограничения были, о "бесплатном" Куршевеле как то не переживаю..
09:55:15 27-05-2025
dok_СФ (22:06:44 26-05-2025) Время уточните, когда были талоны и какой дефицит.. В моё вр... Кстати, о фильмах: если Вы лично не очень внимательно смотрели фильм "С легким паром", то напомню про эпизод, где они обсуждали гарнитуры и сколько "сверху" накинули за то, чтобы купить этот дефицит. Интересно, как вообще цензура тогда такое пропустила.
И про дефицитную резиновую прокладку для крана ценой 5 коп., которую Афоня в фильме продал за один рубль жильцу - тоже не понимаете, откуда это все? А что в наше время этот Афоня с любого современного коммерческого предприятия вылетел бы после первого невыхода на работу - тоже не понимаете? Там, кстати, эпизод есть "я вам воду перекрыл, потом делать буду" - лично Вы готовы сидеть без воды, пока такие Афони будут пить водку за углом "на троих"?
21:24:50 27-05-2025
Гость (09:55:15 27-05-2025) Кстати, о фильмах: если Вы лично не очень внимательно смотре... Каждый видит то, что хочет видеть.. я вижу, что молодые люди планируют в брак вступить при этом жильё имеют (новостройка) без ипотеки и кредита, квартира мебелью обставлена, занимаются любимой (!) работой .. О прокладках - если Вам приходилось видеть стеллажи в ремонтных мастерских сегодня, то должны понимать, что прокладок то и нет в наличии за любые деньги (они забугорные и цена с доставкой - дешевле новую технику купить). Так что проблемы 5 копеечных прокладок в совке (вот бы сейчас такие проблемы!) - это ни о чём.. да проблемы всегда были, есть и будут, только масштабы разные.
19:36:37 26-05-2025
Гость (10:28:39 26-05-2025) Не только - "Крупнейший российский производитель сельхозтехн... так разве это официальная инфа? Больше похожа на вырезку из хайпожорской статьи. Я читал на сайте рсм, что они всего лишь передвинули на пораньше ежегодный оплачиваемый отпуск, и все.