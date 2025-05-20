Средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей — это новый рекорд

Больше всех зарабатывают работники в возрасте 35–44 лет

20 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя зарплата в России впервые превысила отметку 91 тысяча рублей, пишет ТАСС со ссылкой на итоги исследования "Сбераналитики" и "Работы.ру".

"Провели исследование по темпам роста зарплаты в первом квартале 2025 года: средняя зарплата в стране впервые превысила отметку в 91 тысячу рублей (+15,5%)", – говорится в результатах работы.

Если тренд сохранится, по итогам 2025 года показатель может достичь 100 тысяч рублей, полагают эксперты.

При этом быстрее всего растет заработок специалистов до 24 лет (+16,7%, до 72,5 тыс. рублей). А самая высокая средняя зарплата наблюдается у работников в возрасте 35–44 лет (101,4 тыс. рублей) и 25–34 лет (98,7 тыс.).

В то же время медианная зарплата в стране составила 66,7 тыс. рублей.

В мае стало известно, что средняя зарплата в Алтайском крае в феврале 2025 года составила более 56,5 тысячи рублей. Годовой рост оценили в 6,8%.