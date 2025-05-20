Средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей — это новый рекорд
Больше всех зарабатывают работники в возрасте 35–44 лет
20 мая 2025, 08:45, ИА Амител
Средняя зарплата в России впервые превысила отметку 91 тысяча рублей, пишет ТАСС со ссылкой на итоги исследования "Сбераналитики" и "Работы.ру".
"Провели исследование по темпам роста зарплаты в первом квартале 2025 года: средняя зарплата в стране впервые превысила отметку в 91 тысячу рублей (+15,5%)", – говорится в результатах работы.
Если тренд сохранится, по итогам 2025 года показатель может достичь 100 тысяч рублей, полагают эксперты.
При этом быстрее всего растет заработок специалистов до 24 лет (+16,7%, до 72,5 тыс. рублей). А самая высокая средняя зарплата наблюдается у работников в возрасте 35–44 лет (101,4 тыс. рублей) и 25–34 лет (98,7 тыс.).
В то же время медианная зарплата в стране составила 66,7 тыс. рублей.
В мае стало известно, что средняя зарплата в Алтайском крае в феврале 2025 года составила более 56,5 тысячи рублей. Годовой рост оценили в 6,8%.
08:53:21 20-05-2025
стали более лучше одеваться
/света курицына/
09:12:37 20-05-2025
этак скоро меня догонит...
астанавитез!
10:19:32 20-05-2025
Musik (09:12:37 20-05-2025) этак скоро меня догонит...астанавитез!... Масик- мусик, кем работаете? Весь день на комментах... 🙂
11:38:30 22-05-2025
Гость (10:19:32 20-05-2025) Масик- мусик, кем работаете? Весь день на комментах... 🙂... Комментатором :)
09:13:23 20-05-2025
красивая киргизская легенда
09:40:45 20-05-2025
Гость (09:13:23 20-05-2025) красивая киргизская легенда...
В каждой сказке есть доля... Просто нужно услышать суть, а она такова "Средняя зарплата в России впервые превысила отметку 91 тысяча рублей", НО! "В то же время медианная зарплата в стране составила 66,7 тыс. рублей". Для Алтайского края всё гораздо хуже "средняя зарплата в Алтайском крае в феврале 2025 года составила более 56,5 тысячи рублей". Про медианную ЗП для Алтайского края умалчивается, но следуя пропорции она будет в районе 36 тысяч рублей. Учитывая то, что медианная ЗП более справедливо отражает реальность, а статистика всегда немного привирает, порядок цифр становится понятным. В Алтайском крае ЗП на руки будет крутиться вокруг 30 тысяч.
10:09:51 20-05-2025
Гость (09:40:45 20-05-2025) В каждой сказке есть доля... Просто нужно услышать суть,... Суть сказки ещё и в том что если пять лет назад на 50000 можно было прожить, то сейчас так же можно жить но уже на 90000. А так - да, Цифры растут, можно радоваться, говорить чаще об этом
10:10:48 20-05-2025
Гость (09:40:45 20-05-2025) В каждой сказке есть доля... Просто нужно услышать суть,... В Барнауле никогда человек с руками или мозгами, не пенсионер и не студент, на такую зарплату не согласится.
11:44:18 20-05-2025
Гость (10:10:48 20-05-2025) В Барнауле никогда человек с руками или мозгами, не пенсионе...
Вы, очевидно, герой вчерашней сказки "Нестандартные варианты подработки в Алтайском крае:
доставщик добрых подарков – до 269 545 рублей за месяц". В этой сказке не написано главного " доставщик добрых подарков - ОТ 50 рублей в месяц"
13:10:11 20-05-2025
Гость (11:44:18 20-05-2025) Вы, очевидно, герой вчерашней сказки "Нестандартные вари... А Вы, видимо, получаете 30 в месяц? Тогда почему Вы здесь, а не в попытках улучшить условия труда?
07:28:11 21-05-2025
Гость (13:10:11 20-05-2025) А Вы, видимо, получаете 30 в месяц? Тогда почему Вы здесь, а... Очевидно,что Вы один из тех,кто пристроился на хорошую работу и считаете,что поймали Бога за бороду. Однако,если оттуда попрут, придется сосать лапу,так специалист,видимо, никакой.
09:20:53 20-05-2025
Все остальное растет так же в этой позитивной тенденции.
09:26:42 20-05-2025
А еще рекорд поставили цены на хлеб и молоко (цельное, не суррогат).
09:42:37 20-05-2025
Гость (09:26:42 20-05-2025) А еще рекорд поставили цены на хлеб и молоко (цельное, не су... задавайте такие вопросы коровам.
чё они не доятся?
09:59:52 20-05-2025
Musik (09:42:37 20-05-2025) задавайте такие вопросы коровам.чё они не доятся?... Коровы сейчас нафиг не нужны. Мороки много.
09:57:57 20-05-2025
Почему-то не радуют эти рекорды.
10:13:18 20-05-2025
Вот все таки как же это удобно все усреднять😏
10:19:06 20-05-2025
А чем медианная от средней отличаются?
13:04:02 20-05-2025
Гость (10:19:06 20-05-2025) А чем медианная от средней отличаются?... Средняя - это когда один человек получает миллион, а 30 человек по тридцать тысяч, то средняя ЗП для всех получится (1000000+30*30000)/31=61290 рублей.
А медианная делит людей пополам, т.е. половина людей получает до этой суммы, а половина больше этой суммы. Для приведенного выше примера медианная ЗП будет примерно те же 30000 рублей, а не 61290.
11:10:54 20-05-2025
О, чудо! В долларах это аж целая тыща с копейками. Только остальному миру не говорите, а то завидовать начнут и попрут сюда толпами.
12:02:03 20-05-2025
И - инфляция
12:23:10 20-05-2025
Зайдите на Авито. Тыщи вакансий. Мебельщики и 100000 обещаю, но даже звонков нет. Тоже самое у строителей. Разнылись опять
13:13:10 20-05-2025
Виталий (12:23:10 20-05-2025) Зайдите на Авито. Тыщи вакансий. Мебельщики и 100000 обещаю,... Ты это.... Там же работать надо, а мы не привыкшие. А за то, что мы диван давим, мебельщики нам платить не хотят. Да и не для работы мама такую ягодку растила
13:35:31 20-05-2025
Виталий (12:23:10 20-05-2025) Зайдите на Авито. Тыщи вакансий. Мебельщики и 100000 обещаю,...
Ты же самого главного не написал. 100000 обещаешь, а платить сколько будешь, 25000? Со строителями та же история. Все обещают, обещаниями кормят. Если бы вы, клоуны, платили то, что обещаете, статистика бы говорила, что средняя ЗП у нас в АК 130000, а медианная 90000.
14:00:47 20-05-2025
Гость (13:35:31 20-05-2025) Ты же самого главного не написал. 100000 обещаешь, а пла... Я столько и плачу. Поэтому и в теме - даже звонков нет. Все хотят еще больше. 120-150
14:09:37 20-05-2025
Виталий (12:23:10 20-05-2025) Зайдите на Авито. Тыщи вакансий. Мебельщики и 100000 обещаю,... Обещают!!!
15:07:17 20-05-2025
Гость (14:09:37 20-05-2025) Обещают!!!... Там все просто. От стоимости изготовленной мебели около 20% - зарплата. Кто хочет, и 150000 зарабатывает, и больше. Если задерживаются. У меня в рабочее время успевают по 90-105.
15:10:08 20-05-2025
Виталий (12:23:10 20-05-2025) Зайдите на Авито. Тыщи вакансий. Мебельщики и 100000 обещаю,... "Обещать не значит жениться". У мебельщиков очереди стоят? Если 10 чел на производстве "лям" только на ЗП, еще столько примерно на налоги и аренды. Магазины пустые, в "мурлене"еще "трется" народ.
16:29:40 20-05-2025
Гость (15:10:08 20-05-2025) "Обещать не значит жениться". У мебельщиков очереди стоят? Е... Именно очереди. У многих загрузка на 3-4 месяца. У нас принятых заказов на месяц. В проектировании еще на месяц -два. Тоже самое в строительной сфере. Бригаду какую-нибудь неделями жду. (дом строю). Сейчас нужен плиточник. Всех обзвонил - заняты все. Ценник космический даже за самые простые работы. Если человек жалуется на маленькую зарплату, значит он учился с надеждой сидеть в офисе и ничего не делать. Или просто лентяй. Работы море!
00:19:08 21-05-2025
Владислав (12:51:10 20-05-2025) банковская сфера сейчас одна из немногих, где можно получить... Кто-ты гений ?? Ну-ка поведай сирым на какой должности в Банке (это же непосредственно банковская сфера) можно начать получать достойную ЗП, а и сколько для вас достойная.
00:24:41 21-05-2025
Виталий (16:29:40 20-05-2025) Именно очереди. У многих загрузка на 3-4 месяца. У нас приня... Вопрос в том как учился и чему научился. Сижу в офисе без знакомств, с улицы, через собеседование, на ЗП последние лет 15 не жалуюсь.
12:51:10 20-05-2025
банковская сфера сейчас одна из немногих, где можно получить достойную зарплату не только в Москве
17:33:31 20-05-2025
Это как в анекдоте, про "хочу жить в СССР"
19:32:17 20-05-2025
уберите из средней зарплаты депутатов и руководство Газпрома, цифра будет совсем другая.
21:33:29 20-05-2025
Вы б так резво вкалывали как тут трепетесь.