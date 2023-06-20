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73% жителей Алтайского края посоветуют свои детям начинать работать до 18 лет

Жители региона рассказали, когда у них появилась первая работа

20 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

73% жителей Алтайского края посоветуют свои детям начинать работать до 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ru, в котором выяснили, как жители региона относятся к трудоустройству несовершеннолетних.

"62% респондентов из Алтайского края рассказали, что первая работа или подработка появилась у них в 17 лет и раньше, еще 32% начали работать в 18-25 лет. Остальные 6% либо начали работать после 26 лет, либо до сих пор не имеют такого опыта", – говорится в сообщении.

Начавшие работать до 18 лет жители региона объяснили это стремлением к финансовой независимости (50%), желанием накопить на определенную цель (39%), с пользой проводить личное время (35%), помочь родителям (20%) и необходимостью себя содержать (20%). И только 3% объяснили раннее трудоустройство давлением со стороны родителей.

Также отмечается, что 57% местных соискателей, которые начали зарабатывать до совершеннолетия, на первой работе были трудоустроены официально, а 43% – неофициально.

Алтайский край опросы

Комментарии 12

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...

13:15:22 20-06-2023

От работы кони дохнут...

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Гость

17:00:01 20-06-2023

... (13:15:22 20-06-2023) От работы кони дохнут... ... "Труд кормит, лень - портит".

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Гость

13:57:37 20-06-2023

Я начала работать с 14 лет летом. Почта, фабрика, завод. А сейчас кто возьмет в 14 лет?

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Гость

14:18:02 20-06-2023

Гость (13:57:37 20-06-2023) Я начала работать с 14 лет летом. Почта, фабрика, завод. А с... При администрации города можно узнать, нет ли сезонных работ для подростка с 14 лет. Знакомые устраивались так на летние каникулы ухаживать за городскими клумбами.

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Гость

17:24:24 20-06-2023

Гость (14:18:02 20-06-2023) При администрации города можно узнать, нет ли сезонных работ... у меня дочь в 14 и 15 лет ухаживала за клумбами. в 16-лет мыла посуду в кафе. с 17-ти официанткой

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Гость

14:43:56 20-06-2023

Гость (13:57:37 20-06-2023) Я начала работать с 14 лет летом. Почта, фабрика, завод. А с... разве что курьером...

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Гость

17:22:57 20-06-2023

Гость (13:57:37 20-06-2023) Я начала работать с 14 лет летом. Почта, фабрика, завод. А с... прекрасно берут работать с 14-ти

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Гость

14:08:11 20-06-2023

да! всё правильно! при царе холопов (90% населения) вообще не учили, а сразу с детства выгоняли на работу по 12-16 часов в день, без выходных и отпусков!!! только они конечно до 40 лет редко доживали... да ни чё! зато империю строим!?

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Гость

15:29:49 20-06-2023

Гость (14:08:11 20-06-2023) да! всё правильно! при царе холопов (90% населения) вообще н... Это Вы к чему?

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Гость

16:51:39 20-06-2023

Нафиг надо работать. Надо отдыхать. Работа не волк, в лес не убежит. Пусть лОхи работают.

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Гость

21:44:24 20-06-2023

Гость (16:51:39 20-06-2023) Нафиг надо работать. Надо отдыхать. Работа не волк, в лес не... А кормить тебя кто будет? Мамка с пакой до старости?

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Гость

17:43:13 20-06-2023

Сделал дело, гуляй смело!

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