Жители региона рассказали, когда у них появилась первая работа

20 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

73% жителей Алтайского края посоветуют свои детям начинать работать до 18 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ru, в котором выяснили, как жители региона относятся к трудоустройству несовершеннолетних.

"62% респондентов из Алтайского края рассказали, что первая работа или подработка появилась у них в 17 лет и раньше, еще 32% начали работать в 18-25 лет. Остальные 6% либо начали работать после 26 лет, либо до сих пор не имеют такого опыта", – говорится в сообщении.

Начавшие работать до 18 лет жители региона объяснили это стремлением к финансовой независимости (50%), желанием накопить на определенную цель (39%), с пользой проводить личное время (35%), помочь родителям (20%) и необходимостью себя содержать (20%). И только 3% объяснили раннее трудоустройство давлением со стороны родителей.

Также отмечается, что 57% местных соискателей, которые начали зарабатывать до совершеннолетия, на первой работе были трудоустроены официально, а 43% – неофициально.