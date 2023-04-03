Более 50% опрошенных россиян хотят оформить ипотеку, но за последние несколько лет спрос на покупку жилья всё-таки сократился

03 апреля 2023, 12:10, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Более половины опрошенных россиян готовы взять ипотеку, следует из результатов исследования "СберСтрахования". Об этом пишут "Известия".

Опрос показал, что каждый 12-й опрошенный россиянин (8,2%) хочет купить квартиру в ближайшие полгода. Из них 60,3% готовы оформить ипотеку, при этом каждый четвёртый (23%) собирается закрыть её в течение пяти лет.

За два года после аналогичного опроса число желающих купить квартиру уменьшилось почти на 15 процентных пунктов, говорится в исследовании.

Максимальную стоимость, в среднем 7 млн рублей, готовы заплатить за жильё в Москве. А наиболее низкую, 1,8 млн рублей, – в Астрахани, отмечают эксперты.

Ипотеку хотят взять 97% опрошенных в Краснодаре, 83% – в Тюмени, 82% – в Казани, 79% – в Уфе, 76% – в Омске, по 71% – в Санкт-Петербурге и Набережных Челнах. Меньше всего, 35%, желают оформить кредит в Махачкале.

При этом обзавестись жильём на вторичном рынке хотят 77,9%.

"Большинство опрошенных россиян (70,6%) хотят жить в своём, а не арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заёмные средства", – объяснил директор дивизиона "Защитные продукты и сервисы" Сбербанка Денис Кузьмин.

Ранее amic.ru писал, почему и зачем хотят давать льготную ипотеку чиновникам в России.