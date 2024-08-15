74-летний житель Курской области, над которым издевались ВСУ, пропал

Автор кадров заявил, что застрелил мужчину

15 августа 2024, 20:15, ИА Амител

Пропавший пенсионер / Фото: unsplash.com

74-летний пожилой мужчина, кадры издевательств бойцов ВСУ над которым распространились в Сети, пропал без вести. Как сообщает Telegram-канал Mash, его не видели уже 10 дней. Тот, кто выложил ролик в Сеть, утверждает, что пенсионера застрелили после окончания записи. Его внучка в это не верит.

По данным канала, кадры сняли 11 августа. На кадрах запечатлен местный житель Александр Гусаров. Он искал наших военных, но заблудился и встретил двух украинских военных, переодетых в форму солдат-нацистов. Один из них - 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. На кадрах именно он высмеивает мужчину, подделывая немецкий акцент, называя "русским Иваном" и отправляя "пить водку".

Родные Гусарова ищут его уже девять дней, но никаких следов нет. С момента вторжения ВСУ в Курскую область он находился на улице. После 11 августа, дня снятия ролика, след мужчины окончательно обрывается.