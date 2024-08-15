74-летний житель Курской области, над которым издевались ВСУ, пропал
Автор кадров заявил, что застрелил мужчину
15 августа 2024, 20:15, ИА Амител
74-летний пожилой мужчина, кадры издевательств бойцов ВСУ над которым распространились в Сети, пропал без вести. Как сообщает Telegram-канал Mash, его не видели уже 10 дней. Тот, кто выложил ролик в Сеть, утверждает, что пенсионера застрелили после окончания записи. Его внучка в это не верит.
По данным канала, кадры сняли 11 августа. На кадрах запечатлен местный житель Александр Гусаров. Он искал наших военных, но заблудился и встретил двух украинских военных, переодетых в форму солдат-нацистов. Один из них - 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. На кадрах именно он высмеивает мужчину, подделывая немецкий акцент, называя "русским Иваном" и отправляя "пить водку".
Родные Гусарова ищут его уже девять дней, но никаких следов нет. С момента вторжения ВСУ в Курскую область он находился на улице. После 11 августа, дня снятия ролика, след мужчины окончательно обрывается.
08:21:07 16-08-2024
Как такое возможно??? Как? Твари... Слов не могу подобрать...
10:01:12 16-08-2024
это видео нужно показывать в ООН, чтобы мировая общественность понимала кому они помогают и это еще одно свидетельство того, что в Киеве нацистский режим.
12:51:39 16-08-2024
Гость (10:01:12 16-08-2024) это видео нужно показывать в ООН, чтобы мировая общественнос... Да это всё с их не молчаливого согласия. 100% . Им реванша хочется после 2 мировой. Ничего не изменилось, мы для них всегда будем врагами. Пугаем мы их своей территорией и своим мировоззрением. Как не печально, но Суворов был прав про союзников...
21:16:14 16-08-2024
Гость (12:51:39 16-08-2024) Да это всё с их не молчаливого согласия. 100% . Им реванша х... Не Суворов, а Александр III