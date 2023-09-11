75-летняя женщина погибла при столкновении ВАЗа и "Тойоты" в Алтайском крае
Еще одна женщина пострадала
11 сентября 2023, 17:00, ИА Амител
Человек погиб при столкновении двух легковушек в Алтайском крае, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на ГИБДД.
Авария случилась 11 сентября в 12:20 на 71-м километре трассы К-03. 75-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте на село Самарка не уступил дорогу движущейся навстречу по равнозначной дороге машине Toyota Corolla, которой управляла 41-летняя женщина.
"В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ 1948 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажирка Toyota Corolla 1957 года рождения получила различные травмы, госпитализирована", – говорится в сообщении.
Накануне 24-летняя жительница Москвы погибла в ДТП с грузовиком на Алтае.
17:32:48 11-09-2023
вся причина в принципах,каждый думает что он \ она умнее и на правила можно забить болт. результат трагедия, а вот уступил бы дедуля дорогу,избежал бы беды. в целом нечего старикам садиться за руль. 70 лет стукнуло,сдавай В\У
20:06:38 11-09-2023
776 (17:32:48 11-09-2023) вся причина в принципах,каждый думает что он \ она умнее и н... абсолютно согласна с вами. сосед 86 лет, гоняют с бабушкой на Ниве на дачу, а ходят еле- еле. страшно.