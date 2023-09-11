75-летняя женщина погибла при столкновении ВАЗа и "Тойоты" в Алтайском крае

Еще одна женщина пострадала

11 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб при столкновении двух легковушек в Алтайском крае, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на ГИБДД.

Авария случилась 11 сентября в 12:20 на 71-м километре трассы К-03. 75-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте на село Самарка не уступил дорогу движущейся навстречу по равнозначной дороге машине Toyota Corolla, которой управляла 41-летняя женщина.

"В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ 1948 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажирка Toyota Corolla 1957 года рождения получила различные травмы, госпитализирована", – говорится в сообщении.

Накануне 24-летняя жительница Москвы погибла в ДТП с грузовиком на Алтае.