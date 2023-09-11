НОВОСТИПроисшествия

75-летняя женщина погибла при столкновении ВАЗа и "Тойоты" в Алтайском крае

Еще одна женщина пострадала

11 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек погиб при столкновении двух легковушек в Алтайском крае, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на ГИБДД.

Авария случилась 11 сентября в 12:20 на 71-м километре трассы К-03. 75-летний водитель ВАЗ-2107 при повороте на село Самарка не уступил дорогу движущейся навстречу по равнозначной дороге машине Toyota Corolla, которой управляла 41-летняя женщина. 

"В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ 1948 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажирка Toyota Corolla 1957 года рождения получила различные травмы, госпитализирована", – говорится в сообщении.

Накануне 24-летняя жительница Москвы погибла в ДТП с грузовиком на Алтае.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
776

17:32:48 11-09-2023

вся причина в принципах,каждый думает что он \ она умнее и на правила можно забить болт. результат трагедия, а вот уступил бы дедуля дорогу,избежал бы беды. в целом нечего старикам садиться за руль. 70 лет стукнуло,сдавай В\У

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:06:38 11-09-2023

776 (17:32:48 11-09-2023) вся причина в принципах,каждый думает что он \ она умнее и н... абсолютно согласна с вами. сосед 86 лет, гоняют с бабушкой на Ниве на дачу, а ходят еле- еле. страшно.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров