Регионы могут столкнуться с нехваткой водителей такси

19 августа 2024, 17:52, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября. Как сообщает "Известия", к этому сроку водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП). Сейчас оно есть лишь у четверти сотрудников, преимущественно из Москвы — регионы могут столкнуться с нехваткой водителей.

Союз пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сдвинуть дату вступления в силу нового требования для отрасли. В организации рассказали, что для получения ОСГОП водителям нужно иметь разрешение на работу в такси, а получить его удалось далеко не всем. По словам главы "Цифрового мира" Валерия Корнеева, из 1,5 млн самозанятых таксистов оно есть лишь у 2,1 тысячи человек. Среди 1 млн работников таксопарков его получили 600 тысяч.

В Минфине выступают против перенесения сроков вступления в силу новых правил, отметили в ведомстве. Именно эти меры обеспечат повышение страховой защиты для пассажиров: например, страховая сумма за вред, причинённый жизни, повышается с 500 тысяч рублей до 2 млн.