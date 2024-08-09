Цены на такси в Барнауле из-за ливня выросли в два раза

Мощные ливни просто парализовали город

09 августа 2024, 14:15, ИА Амител

Скрин из приложения для вызова такси

Стоимость такси тем временем в Барнауле на фоне пробок из-за мощных ливней выросла в два раза. В приложениях для вызова такси отмечается максимальный спрос. Чтобы уехать сейчас из центра в сторону Индустриального района нужно готовиться выложить 700-800 рублей.

Ранее, мы писали, что из-за залповых ливней Барнаула просто ушел под воду, особенно сложная ситуация сложилась на проспектах Ленина, Калинина, улицах Малахова и Попова. Пробки в городе достигают десяти баллов.