Цены на такси в Барнауле из-за ливня выросли в два раза
Мощные ливни просто парализовали город
09 августа 2024, 14:15, ИА Амител
Скрин из приложения для вызова такси
Стоимость такси тем временем в Барнауле на фоне пробок из-за мощных ливней выросла в два раза. В приложениях для вызова такси отмечается максимальный спрос. Чтобы уехать сейчас из центра в сторону Индустриального района нужно готовиться выложить 700-800 рублей.
Ранее, мы писали, что из-за залповых ливней Барнаула просто ушел под воду, особенно сложная ситуация сложилась на проспектах Ленина, Калинина, улицах Малахова и Попова. Пробки в городе достигают десяти баллов.
14:20:34 09-08-2024
бомбилы нагреются.
все остальные охладятся.
14:43:03 09-08-2024
Мусик (14:20:34 09-08-2024) бомбилы нагреются.все остальные охладятся.... Бомбилов давно никаких нет. А цены на поездку устанавливает агрегатор. Таксист выезжает на заказ за цену, которую ему и пассажиру назначает система. И комиссию с заказа таксист заплатит агрегатору.
14:49:37 09-08-2024
Какой народ пугливый, ливня испугался. Да, в СССР "хорошо" жили денег на такси не было, мокли и ехаздили на общественном транспорте.)
00:08:09 10-08-2024
Гость (14:49:37 09-08-2024) Какой народ пугливый, ливня испугался. Да, в СССР "хорошо" ж... машин было раз в 50 меньше
14:50:07 09-08-2024
у "бамбил" жизнь от ливня до ливня и в салют.
15:18:16 09-08-2024
Гость (14:50:07 09-08-2024) у "бамбил" жизнь от ливня до ливня и в салют.... а метель с бураном?
15:45:39 09-08-2024
Гость (15:18:16 09-08-2024) а метель с бураном?... Еще "Первое сентября" и вечера по пятницам движа добавляют
19:06:08 09-08-2024
Гость (14:50:07 09-08-2024) у "бамбил" жизнь от ливня до ливня и в салют.... поэтому таксистов как навоза, а рук рабочих не хватает. Нормальная у них жизнь. Сами выбрали
23:25:03 09-08-2024
Яндекс. Панорамы это немой свидетель того, как ливневки закатываются в асфальт родственниками Багдасаряна из армянской республики. Там можно по годам отследить состояние дорожного покрытия в городе. А если вы не в состоянии рассчитать ливневую канализацию, сделать ревизию уже существующей, то можете себя винить или оправдывать потопы пресловутыми "залповыми" ливнями.
00:10:35 10-08-2024
сколько двигателей ремонтировать! после гидроударов..., это ж по 200 тыс с машины? столько придурков видела сегодня - ныряли на дэо-матисиках чуть-ли ни с головой в эти лужи. Таких идиотов еще поискать! зато я королева на своем паджеро везде проехала! ха! покупайте высокие машины, господа!