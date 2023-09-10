77-летний барнаулец покорил Эльбрус
В активе мужчины теперь не только западная, но и восточные вершины
10 сентября 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: "Алтайский спорт"
77-летний барнаулец Николай Сазонов поднялся на восточную вершину Эльбруса, высота которой составляет 5621 метр. Об этом сообщает "Алтайский спорт".
Николай – участник клуба любителей бега "Восток-Трейл". В прошлом году он поднялся на западную вершину, высотой 5642 метра над уровнем моря, а в этом году пенсионеру покорилась и восточная вершина.
Товарищи Сазонова по клубу рассказали, что в 1990 году в возрасте 45 лет Николай Андреевич пробежал Омский марафон за 2 часа 43 минуты и 15 секунд, а в 66 лет – за 3 часа 34 минуты.
17:31:32 10-09-2023
Молодец мужчина.
20:21:37 10-09-2023
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20:21:46 10-09-2023
молодец. Только не покорил. А поднялся и спустился живым и здоровым. Развелось "покорителей"..только "покоренные" совсем не в курсе, что их "покорили"
05:52:07 11-09-2023
Гость (20:21:46 10-09-2023) молодец. Только не покорил. А поднялся и спустился живым и ... Это на пригорок можно подняться и спуститься.