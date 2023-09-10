77-летний барнаулец покорил Эльбрус

В активе мужчины теперь не только западная, но и восточные вершины

10 сентября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: "Алтайский спорт"

77-летний барнаулец Николай Сазонов поднялся на восточную вершину Эльбруса, высота которой составляет 5621 метр. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Николай – участник клуба любителей бега "Восток-Трейл". В прошлом году он поднялся на западную вершину, высотой 5642 метра над уровнем моря, а в этом году пенсионеру покорилась и восточная вершина.

Товарищи Сазонова по клубу рассказали, что в 1990 году в возрасте 45 лет Николай Андреевич пробежал Омский марафон за 2 часа 43 минуты и 15 секунд, а в 66 лет – за 3 часа 34 минуты.