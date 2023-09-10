Стали известны подробности ЧП в барнаульском торговом центре

Очевидец заметил дым на крыше здания и вызвал спасателей

10 сентября 2023, 11:40, ИА Амител

Спасатели прокомментировали информацию о произошедшем "пожаре" в ТЦ "Бум" в Барнауле. Пост с официальным комментарием опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в торговом центре произошел пожар, а на место приезжали пожарные.

В ГУ МЧС пояснили, что получили вызов от человека, которому показалось, словно на крыше торгового центра виден дым. Прибывшие на место специалисты осмотрели территорию и не обнаружили источников горения.

Отмечается, что пожарная сигнализация в "Буме" также не сработала.