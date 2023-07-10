78-я алтайская компания стала участником нацпроекта "Производительность труда"

Это "СибКомплект", который производит промышленное электротехническое оборудование

10 июля 2023, 15:15, ИА Амител

Оборудование "СибКомплект" / Фото предоставлено компанией

Еще одно предприятие Алтайского края будет повышать производительность труда и внедрять принципы бережливого производства. ООО "СибКомплект" уже прошло очный отбор на участие в национальном проекте "Производительность труда".

Осенью эксперты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) начнут работу с сотрудниками предприятия: выстроят производственную систему, организуют проектный офис для формирования системы непрерывных улучшений. А еще проведут обучение и сертификацию внутренних инструкторов по бережливому производству некоторых сотрудников, которые затем будут передавать полученные знания всем работникам организации.

В РЦК рассказали представителям предприятия о целях и задачах национального проекта, за счет чего возможно увеличение производительности труда, а также провели ознакомительный осмотр производственной площадки. Представители предприятия отметили возможности, которые открываются перед участниками нацпроекта.

"СибКомплект" проектирует промышленное электротехническое оборудование, производит его, а также осуществляет монтажные и пусконаладочные на объекте. Сотрудничает практически со всеми регионами России, от Москвы до Камчатки, а также странами СНГ.

"Это еще и 78-е предприятие – участник национального проекта "Производительность труда" в регионе из 87 возможных до конца 2024 года. С помощью нацпроекта компании нашего региона повышают свою эффективность. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в среднем в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.