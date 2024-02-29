8-балльные пробки сковали Барнаул утром 29 февраля

Медленнее всего транспорт едет по Змеиногорскому и Павловскому трактам

29 февраля 2024, 08:10, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Пробки в Барнауле утром 29 февраля достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

По состоянию на 08:10, сильнее всего движение затруднено на Змеиногорском и Павловском трактах. Также заторы наблюдаются на улицах Солнечная Поляна, Попова, Юрина, Матросова, Воровского, Кутузова и шоссе Ленточный Бор.

По прогнозу синоптиков, в последний день февраля в Барнауле потеплеет до -1 градуса. Преимущественно без осадков.