8-летний мальчик пострадал в ДТП с "Ладой" на Алтае
В отношении водителя отечественного авто вынесли постановление по делу об административном правонарушении
08 июля 2023, 22:15, ИА Амител
Восьмилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 6 июля около 16:03. 38-летний житель ЯНАО ехал на машине "Лада Веста" со стороны Чемала в направлении села Чепош, но по пути столкнулся с автомобилем Mazda СХ 5 под управлением 36-летней жительницы Барнаула.
"В результате ДТП в Чемальскую районную больницу был доставлен 8-летний мальчик-пассажир автомобиля Лада Веста. Не госпитализирован", – рассказали в ведомстве.
В отношении водителя "Лады" вынесли постановление по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги").
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