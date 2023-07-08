8-летний мальчик пострадал в ДТП с "Ладой" на Алтае

В отношении водителя отечественного авто вынесли постановление по делу об административном правонарушении

08 июля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Восьмилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Чемальском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 6 июля около 16:03. 38-летний житель ЯНАО ехал на машине "Лада Веста" со стороны Чемала в направлении села Чепош, но по пути столкнулся с автомобилем Mazda СХ 5 под управлением 36-летней жительницы Барнаула.

"В результате ДТП в Чемальскую районную больницу был доставлен 8-летний мальчик-пассажир автомобиля Лада Веста. Не госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

В отношении водителя "Лады" вынесли постановление по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги").