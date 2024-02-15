81 единица техники чистит улицы Барнаула от снега и наледи 15 февраля

Аналогичные работы велись в городе и ночью

15 февраля 2024, 13:45, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле днем 15 февраля в уборке улиц от снега и наледи задействованы 81 единица техники и 124 дорожных рабочих.

Как сообщили в мэрии, "Автодорстрой" продолжает очистку дорог и тротуаров после снегопада, который обрушился на город 14 февраля.

Также добавили, что прошедшей ночью на дорогах и тротуарах работала 131 машина, очищая в первую очередь улицы с интенсивным движением. Уборка и вывоз снега велись как в центре города, так и за его пределами.

Как ранее рассказывали в мэрии Барнаула, 14 февраля в результате метели пострадало 11 светофоров, 11 машин, 10 зданий, упало одно дерево и оказались ранены два человека. Также в пригородных поселках Барнаула отключался свет.