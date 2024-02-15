В пригороде Барнаула восстановили электроснабжение после метели
Аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды
15 февраля 2024, 08:45, ИА Амител
Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В пригородных поселках Барнаула восстановили электроснабжение после сильной метели, которая обрушилась на город 14 февраля.
Как сообщили в мэрии, из-за непогоды отключалось электричество в семи сельских населенных пунктах, на семи артезианских водозаборах и в одной котельной. Сейчас все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Также в горадминистрации рассказали о прочих последствиях ураганного ветра:
- по улице Власихинской, 133, сорвало крышу – повреждено 10 машин, ранены два человека, не госпитализированы;
- незначительные повреждения получили кровли на девяти зданиях, устранено уже четыре повреждения;
- также пострадало 11 светофоров, упало одно дерево и поврежден один автомобиль.
Аварийные бригады "Барнаулгорсвета" и управляющие компании устраняют последствия непогоды.
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