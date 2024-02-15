В пригороде Барнаула восстановили электроснабжение после метели

Аварийные бригады продолжают устранять последствия непогоды

15 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Электрик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В пригородных поселках Барнаула восстановили электроснабжение после сильной метели, которая обрушилась на город 14 февраля.

Как сообщили в мэрии, из-за непогоды отключалось электричество в семи сельских населенных пунктах, на семи артезианских водозаборах и в одной котельной. Сейчас все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Также в горадминистрации рассказали о прочих последствиях ураганного ветра:

по улице Власихинской, 133, сорвало крышу – повреждено 10 машин, ранены два человека, не госпитализированы;

незначительные повреждения получили кровли на девяти зданиях, устранено уже четыре повреждения;

также пострадало 11 светофоров, упало одно дерево и поврежден один автомобиль.

Аварийные бригады "Барнаулгорсвета" и управляющие компании устраняют последствия непогоды.