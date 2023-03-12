8,3 млн жителей Алтайского края воспользовались поездами и электричками в 2022 году

В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги подвели итоги

12 марта 2023, 09:29, ИА Амител

Ж/д вокзал в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2022 году по железным дорогам Алтайского края проехало 8,3 млн пассажиров. Из них 7,7 млн воспользовались электричками, а остальные – поездами дальнего следования. Об этом рассказал заместитель руководителя Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов на расширенном совещании Минтранса Алтайского края с ведущими дорожниками региона 10 марта.

Успехи в сложных условиях

По словам Андрея Кульдишова, количество пассажиров на поездах дальнего следования в 2022 году выросло более чем на 7%. Рост наблюдался и по поездам пригородного сообщения. Кульдишов отметил, что роста показателей удалось добиться за счёт улучшения графика курсирования, увеличения количества поездов и развития качества сервиса.

Кроме того, в 2022 году алтайские производители погрузили в товарные поезда 8,5 млн тонн. Этот результат меньше 2021 года, но он достойный в "сложных условиях", подчеркнул Кульдишов. По его словам, с июля по декабрь была стагнация, в декабре сложности с погрузками были самыми серьёзными, но их удалось преодолеть. Тем не менее погрузки зерна, жмыха, цемента и цветной руды увеличились, сказал Кульдишов.

Железнодорожникам удалось в 2022 году открыть и новые станции для грузовых операций в Михайловке, Калманке и на станции Алтайской, пояснил Кульдишов. На станции Кулунда появилась возможность отправлять грузы в крупных контейнерах, отметил он.

В 2022 году железнодорожники активно обновляли парк пассажирских вагонов, отметил Кульдишов. Он подчеркнул, что за три года парк удалось обновить почти полностью – на 94%.

В декабре РЖД запустили поезд Барнаул – Славгород, который оборудован современными пассажирскими вагонами, креслами, системой климат-контроля, видеонаблюдением и другими новшествами.

"Время поезда в пути составляет 6 часов 25 минут, и сегодня это самый комфортабельный способ добраться от Барнаула до Славгорода на транспорте. На сегодня услугой уже воспользовалось более 15 тысяч человек. В текущем году в регион поставят новые поезда последнего поколения. Данный поезд отправится в первый рейс. В 2023 году ещё ожидаем поставки поездов, один будет состоять из восьми вагонов. Предполагается использовать поезд на направлении Барнаул – Черепаново", – пояснил Андрей Кульдишов.

Сколько потратили РЖД на дороги в Алтайском крае и какие есть проблемы?

Всего в прошлом году на развитие железнодорожной инфраструктуры в Алтайском крае было потрачено более 5 млрд рублей, подчеркнул Андрей Кульдишов. Деньги пошли на вагоны, на обновление более 100 км железнодорожных путей, на закупку "моечного комплекса", модернизацию тяговой подстанции, капремонт санаториев для железнодорожников и закупку новейшего оборудования. В бюджет алтайское территориальное управление перечислило более 1,4 млрд рублей.

Андрей Кульдишов отметил, что управление план на 2022 год выполнило. Однако несколько проблем остаётся.

"Нам удалось добиться снижения ДТП с восьми до трёх случаев. Но сложной остаётся ситуация с непроизводственным травматизмом. В 2022 году было травмировано 19 человек, в прошлом году – 11. Мы работаем в этом направлении, план мероприятий есть, предстоит профилактическая работа", – сказал он.

Напомним, что в 2022 году проект запуска скоростного поезда "Ласточка", который должен был соединить Барнаул с Новосибирском, поставили на паузу из-за невозможности получить нужные составы у производителя. "Дочка" компании Siemens, которая производила поезда, ушла из России. Отечественной альтернативы этой техники пока нет.

А вот от планов на реконструкцию барнаульского железнодорожного вокзала власти не отказались. Правда, в ближайшее время к работам РЖД не приступит из-за отсутствия финансирования.