В Новосибирске продолжат путь для электрички до аэропорта Толмачёво

Губернатор области считает, что второй путь можно построить на уже существующих опорах

15 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания "РЖД" выделила инвестиционные средства на разработку технико-экономического обоснования по проекту городской электрички в Новосибирске. Об этом сообщает РБК.

"Одним из этапов предпроектных работ является рассмотрение перспектив организации сообщения между станцией Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачёво", – рассказали в пресс-службе компании.

Сроки реализации проекта и его технические характеристики будут известны позже.

Глава Новосибирской области Андрей Травников на прямой линии рассказал, что региональные власти обсуждали с РЖД продление прямой электрички между вокзалом Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачёво.

По словам Травникова, второй путь можно будет разместить на уже существующих опорах в русле Оби, которые стоят рядом с железнодорожным мостом. Это позволит организовать реверсивное движение.