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В Новосибирске продолжат путь для электрички до аэропорта Толмачёво

Губернатор области считает, что второй путь можно построить на уже существующих опорах

15 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Компания "РЖД" выделила инвестиционные средства на разработку технико-экономического обоснования по проекту городской электрички в Новосибирске. Об этом сообщает РБК.

"Одним из этапов предпроектных работ является рассмотрение перспектив организации сообщения между станцией Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачёво", – рассказали в пресс-службе компании.

Сроки реализации проекта и его технические характеристики будут известны позже.

Глава Новосибирской области Андрей Травников на прямой линии рассказал, что региональные власти обсуждали с РЖД продление прямой электрички между вокзалом Новосибирск-Главный и аэропортом Толмачёво.

По словам Травникова, второй путь можно будет разместить на уже существующих опорах в русле Оби, которые стоят рядом с железнодорожным мостом. Это позволит организовать реверсивное движение.

Комментарии 7

  • хоть где-то что-то для людей пытаются сделать, жаль это не про Барнаул
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Электропоезд на Барнаул забыт навеки?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Про Ласточку между Новосибирском и Барнаулом уже успешно забыли
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Электропоезд на Барнаул забыт навеки? **** А оно Н-ску надо?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "хоть где-то что-то для людей" у них мэр- коммунист.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ласточка до Барнаула не пошла из-за несоответствия требованиям жд пути на этом участке (со слов сотрудника алтайпригорода)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Мэра коммуниста у нас в городе жутко недолюбливают, он работал только первые два года на первом сроке, потом как хозяин города напрочь отсутствовал, колхозник одним словом и пустобрёх. Почитайте его тупые оправдания про проектно-сметную документацию дзержинской ветке метро. Горожане ещё долго плеваться будут и по поводу того как он как дунька с торбой носился про сарай Автовокзал главный, построенный частником в жуткой дыре, лучше бы помалкивал тогда. Про электричку это пока досужие разговоры и на уровне не городских властей,а областных. Терминал аэропорта строился на частные инвестиции, поэтому слава богу и реализовали первый этап. А электричка - с комфортной проблема, не все модели новых электропоездов подходят из-за особенностей электрофикации. Где на то на пути постоянный, а где то переменный ток. Плюс сименс ушёл из России, возник дефицит нужных составов.
    16 февраля, Гость   Ответить
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