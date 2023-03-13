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9-балльные пробки сковали Барнаул утром 13 марта

На дорогах очень скользко

13 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром в понедельник, 13 марта, пробки на дорогах достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие заторы фиксируются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной и Кутузова. Проблемы с движением также наблюдаются на проспекте Калинина, улицах Цеховой и Профинтерна. Кроме того, транспорт встал на Змеиногорском и Южном трактах.

Причина пробок – в сильном гололёде.

Комментарии 2

  • Причина в организации дорожного движения в условиях закрытого моста на пр.Ленина. Сегодня по Цеховой ехала 30 минут, точнее стояла. При чем здесь гололед? А еще на Калинина две фуры моргая заняли всю правую полосу, в 50 метрах от Гайцов на Аносова и им по сараю! Вот и вся причина. Еще все на зимней резине, гололед сильно не мешает, даже на карте всего 1 авария.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Почему грузовики ездят по Калинина до 10 утра???
    13 марта, Гость   Ответить
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