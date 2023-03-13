9-балльные пробки сковали Барнаул утром 13 марта
На дорогах очень скользко
13 марта 2023, 08:15, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром в понедельник, 13 марта, пробки на дорогах достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.
Наибольшие заторы фиксируются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной и Кутузова. Проблемы с движением также наблюдаются на проспекте Калинина, улицах Цеховой и Профинтерна. Кроме того, транспорт встал на Змеиногорском и Южном трактах.
Причина пробок – в сильном гололёде.
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