9-балльные пробки сковали Барнаул утром 3 марта

Ситуацию на дорогах осложняет снегопад и плюсовая температура

03 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 3 марта достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

На момент публикации заметки, дорожная обстановка сильнее всего затруднена на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Советской Армии, Власихинской, Кутузова и шоссе Ленточный бор (от пересечения Кутузова до Власихинской).

Заторы также отмечаются на Змеиногорском и Южном трактах и некоторых других участках краевой столицы.

Ситуацию на дорогах осложняет снегопад и плюсовая температура.