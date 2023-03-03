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9-балльные пробки сковали Барнаул утром 3 марта

Ситуацию на дорогах осложняет снегопад и плюсовая температура

03 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 3 марта достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

На момент публикации заметки, дорожная обстановка сильнее всего затруднена на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Советской Армии, Власихинской, Кутузова и шоссе Ленточный бор (от пересечения Кутузова до Власихинской).

Заторы также отмечаются на Змеиногорском и Южном трактах и некоторых других участках краевой столицы.

Ситуацию на дорогах осложняет снегопад и плюсовая температура.

Комментарии 7

  • осложняет снегопад плюсовая температура === Снегопад понятно, но плюсовая температура тут при чем???
    03 марта, Гость   Ответить
  • Причём плюсовая температура? Ты дурак? При плюсе снег тает, кругом вода. Летом дождь замедляет движение?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Вот так у нас в школе учились люди потом и спрашивают про + в t, жертва ЕГЭ или просто дурачок.
    03 марта, Гость   Ответить
  • А больше всего ситуацию на дорогах осложняют уроды, которые считают себя самыми умными и обгоняют поток по неположенным местам, а потом в него вклиниваются...
    03 марта, Гость   Ответить
  • "больше всего ситуацию на дорогах осложняют уроды" +++
    03 марта, Гость   Ответить
  • Кольцо Павловский, Строителей, Калинина, Космонавтов, Попова.
    03 марта, Гость   Ответить
  • "Снегопад понятно, но плюсовая температура тут при чем???" ну вот мы и начали пожинать плоды реформы образования. и эти люди будут нас лечить, учить наших детей, строить дома, управлять самолетами... очень надеюсь, что дальше дворника с лопатой и метлой, к которым я отношусь с большим уважением за их нелегкий труд, они не продвинутся. в остальных случаях +1 фобия, как минимум.
    03 марта, Гость   Ответить
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