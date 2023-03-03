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Несколько светофоров погасли в Барнауле

Специалисты ведут работы по поиску и устранению неисправностей

03 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле 3 марта перестали работать несколько светофоров, сообщили в мэрии.

Устройства погасли на следующих участках:

  • проспект Ленина – улица Димитрова;
  • проспект Калинина – улица Ткацкая;
  • проспект Космонавтов – улица 40 лет Октября;
  • Павловский тракт – улица Трактовая;
  • улица Трактовая, 88. 

Специалисты "Барнаулгорсвета" ведут работы по поиску и устранению неисправностей.

Кроме того, сегодня с 09:30 до 13:00 отключат светофор на перекрёстке Космонавтов – Солнечная Поляна. Причина – плановый ремонт на сетях электроснабжения.

Комментарии 2

  • КЗ из-за влаги?
    03 марта, Гость   Ответить
  • или обрывов проводов из-за налипания тяжелого мокрого снега
    03 марта, Гость   Ответить
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