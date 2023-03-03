Несколько светофоров погасли в Барнауле

Специалисты ведут работы по поиску и устранению неисправностей

03 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 3 марта перестали работать несколько светофоров, сообщили в мэрии.

Устройства погасли на следующих участках:

проспект Ленина – улица Димитрова;

проспект Калинина – улица Ткацкая;

проспект Космонавтов – улица 40 лет Октября;

Павловский тракт – улица Трактовая;

улица Трактовая, 88.

Специалисты "Барнаулгорсвета" ведут работы по поиску и устранению неисправностей.

Кроме того, сегодня с 09:30 до 13:00 отключат светофор на перекрёстке Космонавтов – Солнечная Поляна. Причина – плановый ремонт на сетях электроснабжения.