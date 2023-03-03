Несколько светофоров погасли в Барнауле
Специалисты ведут работы по поиску и устранению неисправностей
03 марта 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 3 марта перестали работать несколько светофоров, сообщили в мэрии.
Устройства погасли на следующих участках:
- проспект Ленина – улица Димитрова;
- проспект Калинина – улица Ткацкая;
- проспект Космонавтов – улица 40 лет Октября;
- Павловский тракт – улица Трактовая;
- улица Трактовая, 88.
Специалисты "Барнаулгорсвета" ведут работы по поиску и устранению неисправностей.
Кроме того, сегодня с 09:30 до 13:00 отключат светофор на перекрёстке Космонавтов – Солнечная Поляна. Причина – плановый ремонт на сетях электроснабжения.
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