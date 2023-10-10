90-60-120. Силуанов рассказал о "параметрах" рубля на ближайшую трехлетку
Факторы, влияющие на курс рубля, могут быть разные
10 октября 2023, 10:45, ИА Амител
В России на ближайшие годы заложили курс рубля на уровне 90 за доллар, однако курс может меняться в разные стороны от прогноза, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра финансов Антона Силуанова.
Силуанов отметил, что плавающий курс рубля – это одно из базовых условий российской денежно-кредитной политики и курсовой политики.
"Мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе – это около 90 рублей за доллар. Это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета. Но факторы, влияющие на курс, могут быть разные, и как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов", – отметил глава Минфина в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Он также отметил, что кому-то выгоднее слабый курс рубля, кому-то – покрепче, а министерству финансов и правительству выгоднее прогнозируемый курс.
10:47:59 10-10-2023
90-60-120 ----- о, грудь большая
10:54:28 10-10-2023
Гость (10:47:59 10-10-2023) 90-60-120 ----- о, грудь большая... Где она большая? 90 - это просто если грудь есть. Около двоечки.
11:02:33 10-10-2023
Так 120 грудь? Или это зад? Судя по рублю похоже на второе
11:00:06 10-10-2023
Гость (10:47:59 10-10-2023) 90-60-120 ----- о, грудь большая... Попа хорошая)))
11:04:56 10-10-2023
Мальчики, у вас спермотоксикоз, не обязательно его демонстрировать на амике.
11:12:23 10-10-2023
Гость (11:04:56 10-10-2023) Мальчики, у вас спермотоксикоз, не обязательно его демонстри... А где его нам демонстрировать?
11:18:04 10-10-2023
Гость (11:12:23 10-10-2023) А где его нам демонстрировать?... В школу ко второй смене?
11:28:31 10-10-2023
Гость (11:18:04 10-10-2023) В школу ко второй смене?... Вы не та мадам, что про наш стояк вещала. Вам и отвечать не хочется.
11:14:36 10-10-2023
Гость (11:04:56 10-10-2023) Мальчики, у вас спермотоксикоз, не обязательно его демонстри... 90-60-120 ----- тут уже в цифрах все продемонстрировано до нас. Такие параметры рубля это зад
11:17:00 10-10-2023
Заложить курс можно и 50 руб. за доллар. А по факту он может быть и 150. Не надо нам рассказывать, что заложили и куда. Скажите, как людям жить при курсе в 150 - цены то растут как грибы после дождя? Правительство обязано выполнять свою работу хорошо, тогда и курс будет такой, какой заложили. Иначе всегда кто-то виноват.
11:28:51 10-10-2023
и враз 101 ре
11:40:29 10-10-2023
Силуанов господин аууу Там у вас макроэкономические предположения,а у нас микроскопическая пенсия и оплата труда.
11:41:44 10-10-2023
в начале этого года закладывали 80-82 за доллар к концу, и что?
12:24:16 10-10-2023
1 рубль = 1 грамм золота исторически. А у нас Захипзадовна доллар по 120 рублей купила. Потом виллу во Франции купят как Людочке...!
15:53:20 10-10-2023
Закладчиков же преследуют компетентные органы. Не? А эти всё закладывают и закладывают, и всё ни по чём. Экспериментируют?