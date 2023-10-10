Факторы, влияющие на курс рубля, могут быть разные

10 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России на ближайшие годы заложили курс рубля на уровне 90 за доллар, однако курс может меняться в разные стороны от прогноза, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра финансов Антона Силуанова.

Силуанов отметил, что плавающий курс рубля – это одно из базовых условий российской денежно-кредитной политики и курсовой политики.

"Мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе – это около 90 рублей за доллар. Это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета. Но факторы, влияющие на курс, могут быть разные, и как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов", – отметил глава Минфина в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Он также отметил, что кому-то выгоднее слабый курс рубля, кому-то – покрепче, а министерству финансов и правительству выгоднее прогнозируемый курс.

