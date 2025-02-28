93 алтайских предприятия присоединились к федеральному проекту "Производительность труда"

Участники получат поддержку экспертов и внедрят методы бережливого производства

28 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Стартовое совещание / Фото: КАУ "АЦКР"

В Алтайском крае стартовал масштабный федеральный проект "Производительность труда", направленный на повышение эффективности работы предприятий и укрепление экономического потенциала региона. Первые участники программы уже приступили к реализации своих планов, положив начало модернизации производственных процессов.

Что планируют сделать?

В рамках проекта специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) в тесном сотрудничестве с рабочими группами компаний проведут всестороннюю диагностику производства. Эксперты помогут выявить слабые места и возможности для минимизации потерь, а также предложат и внедрят методы бережливого производства.

Оптимизация будет длиться в течение шести месяцев. Главная цель проекта – не просто сократить расходы, но и создать устойчивую и более экономически выгодную модель работы, которую впоследствии можно масштабировать и на другие производственные линии предприятия.

Например, АО "Машзавод ЭТС" займется модернизацией процесса производства дизельной электростанции СНГ. ООО "Управление ЖБИ-100" планирует повысить изготовление индивидуальных монолитных плит. А научно-производственное предприятие "Алтик", входящее в Алтайский полимерный композитный кластер, внедрит бережливые технологии в производство дегазационных труб.

Благодаря комплексному подходу участники проекта смогут не только сократить потери и улучшить внутренние процессы, но и повысить конкурентоспособность на рынке.

Федеральный проект "Производительность труда" не является чем-то совершенно новым – он основывается на уже существующих наработках и принципах национального проекта с одноименным названием, успешно реализовывавшегося с 2019 по 2024 год.

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края, администратор регионального проекта "Производительность труда" Александр Косарев отметил значение преемственности опыта и методологии прошлых лет.

"Формально данные предприятия первыми открывают реализацию федерального проекта "Производительность труда" в Алтайском крае в 2025 году под руководством РЦК. Но опыт, знания и методология сохраняются от его предшественника – национального проекта "Производительность труда". У региональных экспертов уже достаточно большой опыт реализации мероприятий по повышению производительности труда", – сказал Александр Косарев.

Поддержка опытных экспертов позволит предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, избежать распространенных ошибок и добиться хороших результатов.

Федеральный проект "Производительность труда" входит в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сейчас участниками проекта уже стали 93 предприятия Алтайского края, и в ближайшее время этот список пополнится.

Кто может принять участие в федпроекте?

К реализации в федеральном проекте "Производительность труда" приглашают компании несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической годовой сферы – от 180 млн рублей). Заявки принимают на сайте: производительность.рф или по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.