93-летняя блогерша дала советы по расставанию с парнем
Например, можно отвечать на его звонки, но при этом постоянно мяукать
04 апреля 2023, 06:39, ИА Амител
93-летняя звезда TikTok Лилиан Дрониак, на аккаунт которой подписаны 8,7 млн человек, дала советы девушкам по избеганию общения с бывшими возлюбленными, сообщает "Лента.ру".
Для начала блогерша посоветовала заблокировать телефонный номер бывшего парня – внести в чёрный список. Или на его попытки дозвониться включить автоответчик со словами "я сейчас занята, но ты можешь оставить сообщение".
Впрочем, можно ответить на звонок, но при этом постоянно мяукать. Есть и другой вариант: сказать бывшему, что сейчас ты на свидании с мужчиной и нет возможности разговаривать.
Чтобы случайно не встретить бывшего на улице, блогерша порекомендовала менять внешность почти до неузнаваемости. Например, надеть очки, шляпу и шарф.
"Мне нравится делиться советами в социальных сетях. Это заставляет меня чувствовать себя молодой. Будто у меня на самом деле огромное количество внуков, которые мечтают о такой бабушке, как я", – рассказала Дрониак о том, почему создала страницу в TikTok и как она относится к миллионам своих подписчиков.
08:06:29 04-04-2023
Кто бабку с дурки выпустил?
08:17:51 04-04-2023
да она уже не помнит когда секс имела, а туда же. поучает малолетних паучат.
09:00:15 04-04-2023
толи деменция толи деллириум тременш.
12:11:50 04-04-2023
молодец, бабуля! а если на фото она, то и выглядит просто супер для своего возраста.
14:58:51 04-04-2023
Надо поддержать блогершу. Молодец, правое дело делает!