93-летняя блогерша дала советы по расставанию с парнем

Например, можно отвечать на его звонки, но при этом постоянно мяукать

04 апреля 2023, 06:39, ИА Амител

Фото: кадр из видео

93-летняя звезда TikTok Лилиан Дрониак, на аккаунт которой подписаны 8,7 млн человек, дала советы девушкам по избеганию общения с бывшими возлюбленными, сообщает "Лента.ру".

Для начала блогерша посоветовала заблокировать телефонный номер бывшего парня – внести в чёрный список. Или на его попытки дозвониться включить автоответчик со словами "я сейчас занята, но ты можешь оставить сообщение".

Впрочем, можно ответить на звонок, но при этом постоянно мяукать. Есть и другой вариант: сказать бывшему, что сейчас ты на свидании с мужчиной и нет возможности разговаривать.

Чтобы случайно не встретить бывшего на улице, блогерша порекомендовала менять внешность почти до неузнаваемости. Например, надеть очки, шляпу и шарф.