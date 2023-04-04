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93-летняя блогерша дала советы по расставанию с парнем

Например, можно отвечать на его звонки, но при этом постоянно мяукать

04 апреля 2023, 06:39, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

93-летняя звезда TikTok Лилиан Дрониак, на аккаунт которой подписаны 8,7 млн человек, дала советы девушкам по избеганию общения с бывшими возлюбленными, сообщает "Лента.ру".

Для начала блогерша посоветовала заблокировать телефонный номер бывшего парня – внести в чёрный список. Или на его попытки дозвониться включить автоответчик со словами "я сейчас занята, но ты можешь оставить сообщение".

Впрочем, можно ответить на звонок, но при этом постоянно мяукать. Есть и другой вариант: сказать бывшему, что сейчас ты на свидании с мужчиной и нет возможности разговаривать.

Чтобы случайно не встретить бывшего на улице, блогерша порекомендовала менять внешность почти до неузнаваемости. Например, надеть очки, шляпу и шарф.

"Мне нравится делиться советами в социальных сетях. Это заставляет меня чувствовать себя молодой. Будто у меня на самом деле огромное количество внуков, которые мечтают о такой бабушке, как я", – рассказала Дрониак о том, почему создала страницу в TikTok и как она относится к миллионам своих подписчиков.

Комментарии 5

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Гость

08:06:29 04-04-2023

Кто бабку с дурки выпустил?

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Гость

08:17:51 04-04-2023

да она уже не помнит когда секс имела, а туда же. поучает малолетних паучат.

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Гость

09:00:15 04-04-2023

толи деменция толи деллириум тременш.

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Гость

12:11:50 04-04-2023

молодец, бабуля! а если на фото она, то и выглядит просто супер для своего возраста.

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Гость

14:58:51 04-04-2023

Надо поддержать блогершу. Молодец, правое дело делает!

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