В России участились случаи обвинения блогеров в уклонении от уплаты налогов

25 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: flickr.com

Под блогерами могут скрываться инфоцыгане, которые торгуют "воздухом" и зарабатывают миллионы, говорят юристы. Однако и те и другие зачастую позиционируют себя как фитнес-тренеры, коучи и психологи.

Эксперты объясняют, что есть несколько способов отличить блогеров от недобросовестных инфоцыган. Последние, как правило, обещают раскрыть простой секрет счастья или хвастаются шикарной жизнью, чтобы привлечь клиентов.

Сейчас некоторых "продавцов удачи" следователи проверяют на уклонение от уплаты налогов. Кто из российских блогеров продаёт курсы и марафоны и сколько они зарабатывают на самом деле, узнал amic.ru.

1 Елена Блиновская Известный блогер Елена Блиновская прославилась интервью с Ксенией Собчак и продажей многочисленных марафонов, в том числе "Марафона желаний" по личностному росту. "Мы работаем со своими чувствами и ощущениями, чтобы в итоге сформулировать свои настоящие искренние намерения в виде желаний", – объясняла Елена. Forbes оценивал выручку Блиновской в 2020-м в 330 млн рублей, а прибыль – в 200 млн рублей. Как сообщают в Сети, сейчас она запускает новый марафон. Стоимость участия в нём – от 10,8 тыс. до 1 млн рублей. Напомним, недавно сообщалось, что полиция подозревает блогера в уклонении от уплаты налогов, так же как Лерчека и Александру Митрошину. Однако сама Елена Блиновская опровергла информацию о проверке её бизнеса.

2 Александра Митрошина Блогер Александра Митрошина предлагала курс по продвижению аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) – "Инсталогия 2:0". По информации СМИ, он стоил от 40 до 500 тыс. рублей. Сейчас курс "Инсталогии" из 30 видеолекций стоит от 109,9 тыс. до 1 млн рублей. По оценкам самой Митрошиной, за 2021 год личные проекты принесли ей около 303 млн рублей, подчёркивает "Коммерсантъ". Amic.ru также сообщал, что в настоящее время Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ.

3 Лерчек Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) с 2018-го проводила в Сети платные марафоны "Идеальное тело" и обещала участникам минус десять сантиметров в талии за месяц. На марафон записывалось множество людей. Чекалина разбогатела. Точных сведений о её доходах нет. Однако выручка ООО "БИ ФИТ", зарегистрированного на Лерчек и её мужа, в 2021 году достигла почти 3 млрд рублей. Чистая прибыль компании – 657,8 млн рублей. Заработок – более 110 млн рублей в год – приносит и бренд косметики Letique Cosmetics.

4 Ксения Собчак Летом 2022 года завершился онлайн-марафон "Метод Собчак". Телеведущая и блогер делилась с участниками секретами успеха. Она утверждала, что это проект под эгидой борьбы с инфоцыганством, указала "Комсомольская правда". При этом участницы утверждали, что Ксения читала с суфлёра информацию из открытых источников. Собчак призналась: к её марафону приобщились 2,5 тыс. человек. Стандартные пакеты стоили 12 и 40 тыс. рублей. А десять человек оплатили ВИП-тарифы за 600 тыс. рублей. Так, по подсчётам издания, выручка может составлять от 36 до 106 млн рублей.

5 Настя Ивлеева В мае сообщалось о старте фитнес-курса от Насти Ивлеевой. Его участникам предлагали три недели "лютого флекса во имя упругих ягодиц, красивой осанки, пресса и потери жира". Пакет тренировок Lite стоил 2,8 тыс., а Ultra – 3,2 тыс. рублей. На курс в первую неделю после его начала подписались около 90 тыс. человек, посчитал тогда Telegram-канал "Курятник", который занимается продюсированием курсов. Из них 87% купили Lite, а 13% – Ultra. В результате доход блогера составил примерно 250 млн рублей. Тренер из Санкт-Петербурга Виталий Гудков приобрёл курс. Однако он остался недоволен, отмечает "Москва 24". "Она [Ивлеева] начинает разминку, растяжку и говорит, что перед тем как начать, самое главное – выбрать: красное или белое вино. Начинает пить и говорит, что это круто. И потом начинает с этим вином какие-то непонятные движения делать", – заявил Гудков.