"А человек-то голый". Как нельзя кататься на самокате и что бывает за нарушения
Представитель Госавтоинспекции рассказала о количестве ДТП с самокатами и дала несколько советов, как безопасно на них ездить
17 августа 2023, 09:45, ИА Амител
На 60% в год, по некоторым данным, прирастает количество самокатов на дорогах и тротуарах России. Растет и число аварий, и количество недовольных пешеходов и водителей авто. А вот культура вождения пока не растет. Куда жаловаться на лихачей и что будет, если вы кого-то сбили на самокате. Об этом и не только в "Переговорке" на amic.ru рассказала начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Алтайского края Жанна Боброва.
Кто в "Переговорке"
Жанна Боброва родилась 8 апреля 1984 года. Окончила Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Имеет высшее юридическое образование. В органах внутренних дел с 2007 года. Начинала с должности инспектора по исполнению административного законодательства в Смоленском районе. Сейчас возглавляет отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Майор полиции.
01:36 "Вообще-то надо бы" выдавать права на вождение самоката, ведь "ДТП можно совершить даже на скорости 25 км в час".
02:59 Количество ДТП с самокатами растет. Гость рассказывает, сколько их было с начала года и сколько человек пострадали.
04:45 "Родитель – главное звено". О том, кто в ответе за ДТП с участием детей.
05:52 Почему самокатчики – самые незащищенные участники движения.
06:57 "Его очень сложно контролировать", – Жанна Боброва рассказывает, как она сама каталась на электросамокате и чего теперь ни в коем случае не сделает.
08:26 Кому жаловаться на лихачей на новомодном транспорте? И как его потом будут ловить? (Спойлер: самокат часто сам себя выдает.)
10:02 А какое им грозит наказание?
10:37 Жанна Боброва напоминает основные правила езды на самокате.
12:26 Любой может зафиксировать нарушение самокатчика и обратиться в Госавтоинспекцию.
14:31 "Самокаты просто "глушат", – опыт Германии в этом проблемном вопросе.
15:50 Пара советов родителям.
17:22 А что будет владельцу (не водителю, а именно владельцу) самоката при ДТП?
17:56 Оказывается, не всем можно "садиться за руль".
10:15:36 17-08-2023
А каким приказом МВД России предусмотрено ношение на шее и декольте ярко-красного платка вместе с форменным обмундированием?
10:18:38 17-08-2023
Важный вопрос (10:15:36 17-08-2023) А каким приказом МВД России предусмотрено ношение на шее и д... Каким предусмотренно, в соответствии с тем и носят
14:10:57 17-08-2023
Важный вопрос (10:15:36 17-08-2023) А каким приказом МВД России предусмотрено ношение на шее и д... где вы декольте увидели?
10:30:00 17-08-2023
Не о том ты, Жанна, думаешь) Не о голых людях тебе думать надо, а о службе)
11:38:49 17-08-2023
Судя из рассказа тётка не перетрудилась
13:24:42 17-08-2023
Важный вопрос (10:15:36 17-08-2023) А каким приказом МВД России предусмотрено ношение на шее и д... Приказ МВД России от 17 ноября 2020 г. N 777
12:40:45 18-08-2023
Инфраструктура для велосипедов и самокатов у нас в городе нормально не развита. Имеющиеся велодорожки это капля в море. И речь не о том, чтобы, как Жанна Боброва говорит, покататься. Это средство передвижения, альтернатива авто и общественному транспорту. Возьмем, к примеру центральную улицу города, пр. Ленина. Где там ездить? По тротуару не удобно, т.к. местами он довольно узкий и на нем много пешеходов. По правому краю проезжей части - вариант не очень безопасный. В итоге, все ездят по широкой центральной аллее, переезжая перекрестки напрямую в нарушение ПДД