"А человек-то голый". Как нельзя кататься на самокате и что бывает за нарушения

Представитель Госавтоинспекции рассказала о количестве ДТП с самокатами и дала несколько советов, как безопасно на них ездить

17 августа 2023, 09:45, ИА Амител

На 60% в год, по некоторым данным, прирастает количество самокатов на дорогах и тротуарах России. Растет и число аварий, и количество недовольных пешеходов и водителей авто. А вот культура вождения пока не растет. Куда жаловаться на лихачей и что будет, если вы кого-то сбили на самокате. Об этом и не только в "Переговорке" на amic.ru рассказала начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Алтайского края Жанна Боброва.

Кто в "Переговорке"



Жанна Боброва родилась 8 апреля 1984 года. Окончила Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Имеет высшее юридическое образование. В органах внутренних дел с 2007 года. Начинала с должности инспектора по исполнению административного законодательства в Смоленском районе. Сейчас возглавляет отделение пропаганды безопасности дорожного движения отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Майор полиции.

01:36 "Вообще-то надо бы" выдавать права на вождение самоката, ведь "ДТП можно совершить даже на скорости 25 км в час".

02:59 Количество ДТП с самокатами растет. Гость рассказывает, сколько их было с начала года и сколько человек пострадали.

04:45 "Родитель – главное звено". О том, кто в ответе за ДТП с участием детей.

05:52 Почему самокатчики – самые незащищенные участники движения.

06:57 "Его очень сложно контролировать", – Жанна Боброва рассказывает, как она сама каталась на электросамокате и чего теперь ни в коем случае не сделает.

08:26 Кому жаловаться на лихачей на новомодном транспорте? И как его потом будут ловить? (Спойлер: самокат часто сам себя выдает.)

10:02 А какое им грозит наказание?

10:37 Жанна Боброва напоминает основные правила езды на самокате.

12:26 Любой может зафиксировать нарушение самокатчика и обратиться в Госавтоинспекцию.

14:31 "Самокаты просто "глушат", – опыт Германии в этом проблемном вопросе.

15:50 Пара советов родителям.

17:22 А что будет владельцу (не водителю, а именно владельцу) самоката при ДТП?

17:56 Оказывается, не всем можно "садиться за руль".