Барнаул сковали 9-балльные пробки днем 3 ноября
Движение транспорта затруднено как в центре города, так и на окраинах
03 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле в обед 3 ноября достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение сильно затруднено по проспектам Калинина и Строителей, а также улицам Челюскинцев, Цеховой, Профинтерна и Советской Армии.
Кроме того, скорость транспорта существенно снижена на шоссе Ленточный бор, Павловском тракте, проспекте Космонавтов, улице Солнечная Поляна и некоторых других.
Ранее сообщили, что мост в районе Нового рынка в Барнауле откроют к 30 ноября, как и планировалось. Сейчас на путепроводе укладывают промежуточные слои асфальта и делают подъезд к нему.
14:15:19 03-11-2023
Плохо что ли? Хорошо! Выхлоп согревает город. Продавцы бензина получают дополнительную прибыль.
14:34:50 03-11-2023
надо ограничивать в час пик въезд личного транспорта в Центр города.
15:18:07 03-11-2023
Гость (14:34:50 03-11-2023) надо ограничивать в час пик въезд личного транспорта в Центр... И выезд из Центра.
18:58:24 03-11-2023
Гость (15:18:07 03-11-2023) И выезд из Центра.... А выезд-то зачем?
19:17:56 03-11-2023
Бараны съехались!