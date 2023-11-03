Барнаул сковали 9-балльные пробки днем 3 ноября

Движение транспорта затруднено как в центре города, так и на окраинах

03 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле в обед 3 ноября достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение сильно затруднено по проспектам Калинина и Строителей, а также улицам Челюскинцев, Цеховой, Профинтерна и Советской Армии.

Кроме того, скорость транспорта существенно снижена на шоссе Ленточный бор, Павловском тракте, проспекте Космонавтов, улице Солнечная Поляна и некоторых других.

Ранее сообщили, что мост в районе Нового рынка в Барнауле откроют к 30 ноября, как и планировалось. Сейчас на путепроводе укладывают промежуточные слои асфальта и делают подъезд к нему.