"А что, так можно было?" Как законно превратить месячный отпуск в двухмесячный
В соцсетях поделились хитрым лайфхаком, как продлить свой отдых
20 августа 2024, 09:00, ИА Амител
Отдых, сон, расслабление / Фото: pixabay.com
В сети набирает популярность видеоролик, где девушка дает интересный совет по продлению своего отпуска. По ее словам, если все сделать правильно, то можно законно увеличить положенный вам месяц отдыха в два раза.
О том, как это можно сделать, - в материале amic.ru.
1
Разве можно сделать из месячного отпуска двухмесячный?
Девушка на распространяющемся в сети видео утверждает, что да. И она приводит вполне логичные объяснения, как можно законно продлить свой отпуск.
2
И как это сделать?
Для этого предлагается половину положенного вам отпуска раздробить на мелкие части и брать их по несколько дней. Только выбирать дни отдыха нужно так, чтобы они идеально совпадали с праздничными выходными. Тогда вы сможете значительно продлить свой отпуск за счет официальных выходных, которые вам и без того положены.
3
Какие выходные нужно взять в 2025 году, чтобы отдыхать больше 60 дней?
Автор видео предлагает взять пять периодов отпуска по несколько дней, чтобы максимально продлить свой отпуск.
Так, для начала она советует взять в качестве отпуска 9 и 10 января 2025 года. Это позволит максимально продлить ваши новогодние "каникулы": до 12 дней.
Следующие дни отпуска она предлагает использовать на майские праздники: 28, 29 и 30 апреля, а затем 5, 6 и 7 мая. Взяв эти шесть выходных, вы продлите общее количество дней отдыха на майские до 16 дней.
В июне девушка советует взять трехдневный отпуск с 9 по 11 число. Благодаря выходным по случаю Дня России вы сможете отдохнуть 9 дней подряд.
Наконец, если взять в качестве отпуска 5, 6 и 7 ноября, то на День народного единства вы сможете отдохнуть в общей сложности 8 дней.
Плюс к этому девушка предлагает взять свой "нормальный" отпуск: 14 дней в любое удобное время. Если начало отпуска выпадает на понедельник, то к вашему отдыху приплюсуются еще два дня. Таким образом, отдыхать вы будете 16 дней.
Таким образом, подсчитала девушка, при грамотном распределении дней отдыха вы увеличите свой отпуск в два раза. Возьмете 28 дней отдыха, а по факту будете отдыхать 61 день.
4
А разве можно так разделять свой отпуск?
Естественно, это лишь теоретические рекомендации. На деле далеко не каждый работодатель с радостью воспримет то, что вы собрались искать любую малейшую возможность отдохнуть.
Но часть этих советов точно можно использовать, чтобы на какие-то праздничные выходные устроить себе длинный отдых.
11:06:40 20-08-2024
такие хитрожопые в конце года получают 30 процентов премии из ста возможных
А честные ребята получают кто сто, а кто отличился - и сто тридцать. За счет экономии премии на таких вот хитрожопиках.
Ведите себя честно, кроилово (а как иначе назвать изложенное?) ведет только к попадалову.
14:31:40 20-08-2024
Гость (11:06:40 20-08-2024) такие хитрожопые в конце года получают 30 процентов премии и... А что есть такие места где еще и премии в конце года платят ? Много лет работаю, но мне такие не попадались, наверное не в тех областях искал :-)
08:46:39 21-08-2024
Гость (14:31:40 20-08-2024) А что есть такие места где еще и премии в конце года платят ... В ЦБ, Газпромбанк, адм. АК - точно платят.
11:07:48 20-08-2024
Если взять отпуск 14 дней - ровно 2 недели, еще и выходные прихватишь в 13-й и 14-й дни. Никаких два дня не плюсуются. А про работодателя она не подумала? Дробить можно, но согласует ли администрация?
11:29:55 20-08-2024
Никакой работодатель не позволит дробить отпуск на несколько частей. Только на 2 части
11:36:04 20-08-2024
Свет (11:29:55 20-08-2024) Никакой работодатель не позволит дробить отпуск на несколько... Ещё как позволит, если у работника пятидневка.
11:50:16 20-08-2024
Свет (11:29:55 20-08-2024) Никакой работодатель не позволит дробить отпуск на несколько... Ну и будет сидеть без сотрудников, скучая считать убытки.
11:53:24 20-08-2024
Свет (11:29:55 20-08-2024) Никакой работодатель не позволит дробить отпуск на несколько... не поверите но есть и такие работы где это возможно.
12:13:16 20-08-2024
Свет (11:29:55 20-08-2024) Никакой работодатель не позволит дробить отпуск на несколько... уже более 12 лет дроблю на 3 части. 2 раза по неделе и 1 раз на две недели. никаких вопросов у работодателя нет.
10:42:09 21-08-2024
Свет (11:29:55 20-08-2024) Никакой работодатель не позволит дробить отпуск на несколько...
То есть пойдёт против Трудового кодекса?
11:43:49 20-08-2024
А я предпочитаю ОДИН отпуск, но на 28 дней подряд, чем это дробление.
11:56:29 20-08-2024
а кто-то этого не знал? Познавательность видео с лайфхакерами уменьшается, скоро будут выходить видео уровня: "как укрыться одеялом", "10 способов есть ложкой"
14:16:32 20-08-2024
Меня как работодателя такой хитрован бы не устроил. Каждый человек на своем месте. Затыкать дыры очень тяжело.
15:38:48 20-08-2024
Таких "хитроопых" еще не встречалось,думаю нам такие работники не подойдут. если и появятся будут выпендриваются на новом месте работы.
09:17:44 21-08-2024
отпуск 9 и 10 января 2025 - вы получаете 2/30 от средней ЗП, и теряете 2/17 от ЗП за январь ))) т.к. рабочих дней там мало, сам день стоит дорого )
еще по тексту не учитывают, что когда берешь отпуск теже 14 дней, платят за 14 дней включая выходные дни, поэтому в ЗП не теряешь, а тут будни возьми, выходные не возьми в итоге суммарный остаток ЗП+отпуск будет меньше! по сути 2 месяца отдыха, вместо 1 - это потеря в сумме 1 ЗП за год ))
11:16:32 21-08-2024
Разделение отпуска на части возможно только с согласия работодателя! Одна из частей отпуска не может быть менее 14 кал.дней подряд! Читаем ТК РФ!
05:13:54 24-08-2024
Делю отпуск на 4 раза,и отдыхаю через каждые 3 месяца по 14 дней+ праздники, мне норм