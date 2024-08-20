В соцсетях поделились хитрым лайфхаком, как продлить свой отдых

20 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Отдых, сон, расслабление / Фото: pixabay.com

В сети набирает популярность видеоролик, где девушка дает интересный совет по продлению своего отпуска. По ее словам, если все сделать правильно, то можно законно увеличить положенный вам месяц отдыха в два раза.

О том, как это можно сделать, - в материале amic.ru.

1 Разве можно сделать из месячного отпуска двухмесячный? Девушка на распространяющемся в сети видео утверждает, что да. И она приводит вполне логичные объяснения, как можно законно продлить свой отпуск.

2 И как это сделать? Для этого предлагается половину положенного вам отпуска раздробить на мелкие части и брать их по несколько дней. Только выбирать дни отдыха нужно так, чтобы они идеально совпадали с праздничными выходными. Тогда вы сможете значительно продлить свой отпуск за счет официальных выходных, которые вам и без того положены.

3 Какие выходные нужно взять в 2025 году, чтобы отдыхать больше 60 дней? Автор видео предлагает взять пять периодов отпуска по несколько дней, чтобы максимально продлить свой отпуск. Так, для начала она советует взять в качестве отпуска 9 и 10 января 2025 года. Это позволит максимально продлить ваши новогодние "каникулы": до 12 дней. Следующие дни отпуска она предлагает использовать на майские праздники: 28, 29 и 30 апреля, а затем 5, 6 и 7 мая. Взяв эти шесть выходных, вы продлите общее количество дней отдыха на майские до 16 дней. В июне девушка советует взять трехдневный отпуск с 9 по 11 число. Благодаря выходным по случаю Дня России вы сможете отдохнуть 9 дней подряд. Наконец, если взять в качестве отпуска 5, 6 и 7 ноября, то на День народного единства вы сможете отдохнуть в общей сложности 8 дней. Плюс к этому девушка предлагает взять свой "нормальный" отпуск: 14 дней в любое удобное время. Если начало отпуска выпадает на понедельник, то к вашему отдыху приплюсуются еще два дня. Таким образом, отдыхать вы будете 16 дней. Таким образом, подсчитала девушка, при грамотном распределении дней отдыха вы увеличите свой отпуск в два раза. Возьмете 28 дней отдыха, а по факту будете отдыхать 61 день.