В Минтруде опубликовали свое видение производственного календаря на следующий год

26 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Девушка наслаждается отдыхом / Фото: pixabay.com

Стало известно, как мы будем отдыхать на все праздники в 2025 году. Вернее, Минтруд РФ озвучил свои предложения по производственному календарю. Скорее всего, именно в таком виде он и будет утвержден.

А потому рассказываем, как мы будем отдыхать в следующем году на праздники.

1 Как мы будем отдыхать на Новый год в 2025 году? Минтруд предлагает сделать 11 выходных подряд: с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года.

2 Как мы будем отдыхать на День защитника Отечества в 2025 году? Ожидается, что нас ждут лишь два выходных: 22 и 23 февраля.

3 Как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2025 году? Нерабочих дней тоже будет два: 8 и 9 марта.

4 Как отдыхаем на 1 Мая в 2025 году? А вот на Первомай Минтруд РФ предлагает сделать четыре выходных подряд: 1, 2, 3 и 4 мая.

5 Как отдыхаем на День Победы в 2025 году? Точно такие же длинные выходные предлагается организовать и по случаю 9 Мая. Ожидается, что выходными будут 8, 9, 10 и 11 мая.

6 Как отдыхаем на День России в 2025 году? Еще четыре выходных предлагается организовать и на День России. Отдыхать мы будем 12, 13, 14 и 15 июня.

7 Как мы будем отдыхать на День народного единства в 2025 году? Длинные выходные будут и на День народного единства. Нерабочими будут 2, 3 и 4 ноября.

8 Как мы будем отдыхать на Новый год в 2026 году? Предварительно Минтруд предлагает сделать нерабочими дни с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026 года.