Как мы будем отдыхать на все праздники в 2025 году?
В Минтруде опубликовали свое видение производственного календаря на следующий год
26 июля 2024, 09:00, ИА Амител
Девушка наслаждается отдыхом / Фото: pixabay.com
Стало известно, как мы будем отдыхать на все праздники в 2025 году. Вернее, Минтруд РФ озвучил свои предложения по производственному календарю. Скорее всего, именно в таком виде он и будет утвержден.
А потому рассказываем, как мы будем отдыхать в следующем году на праздники.
1
Как мы будем отдыхать на Новый год в 2025 году?
Минтруд предлагает сделать 11 выходных подряд: с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года.
2
Как мы будем отдыхать на День защитника Отечества в 2025 году?
Ожидается, что нас ждут лишь два выходных: 22 и 23 февраля.
3
Как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2025 году?
Нерабочих дней тоже будет два: 8 и 9 марта.
4
Как отдыхаем на 1 Мая в 2025 году?
А вот на Первомай Минтруд РФ предлагает сделать четыре выходных подряд: 1, 2, 3 и 4 мая.
5
Как отдыхаем на День Победы в 2025 году?
Точно такие же длинные выходные предлагается организовать и по случаю 9 Мая. Ожидается, что выходными будут 8, 9, 10 и 11 мая.
6
Как отдыхаем на День России в 2025 году?
Еще четыре выходных предлагается организовать и на День России. Отдыхать мы будем 12, 13, 14 и 15 июня.
7
Как мы будем отдыхать на День народного единства в 2025 году?
Длинные выходные будут и на День народного единства. Нерабочими будут 2, 3 и 4 ноября.
8
Как мы будем отдыхать на Новый год в 2026 году?
Предварительно Минтруд предлагает сделать нерабочими дни с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026 года.
9
Это уже точно?
Нет. Официального решения по этому поводу нет. Пока это только предложения, которые озвучил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Но, как правило, именно инициативы ведомства ложатся в основу производственных календарей. Так что велик шанс, что предложения будут утверждены.
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