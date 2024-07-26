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Как мы будем отдыхать на все праздники в 2025 году?

В Минтруде опубликовали свое видение производственного календаря на следующий год

26 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Девушка наслаждается отдыхом / Фото: pixabay.com
Девушка наслаждается отдыхом / Фото: pixabay.com

Стало известно, как мы будем отдыхать на все праздники в 2025 году. Вернее, Минтруд РФ озвучил свои предложения по производственному календарю. Скорее всего, именно в таком виде он и будет утвержден.

А потому рассказываем, как мы будем отдыхать в следующем году на праздники.

1

Как мы будем отдыхать на Новый год в 2025 году?

Минтруд предлагает сделать 11 выходных подряд: с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года.
2

Как мы будем отдыхать на День защитника Отечества в 2025 году?

Ожидается, что нас ждут лишь два выходных: 22 и 23 февраля.
3

Как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2025 году?

Нерабочих дней тоже будет два: 8 и 9 марта.
4

Как отдыхаем на 1 Мая в 2025 году?

А вот на Первомай Минтруд РФ предлагает сделать четыре выходных подряд: 1, 2, 3 и 4 мая.
5

Как отдыхаем на День Победы в 2025 году?

Точно такие же длинные выходные предлагается организовать и по случаю 9 Мая. Ожидается, что выходными будут 8, 9, 10 и 11 мая.
6

Как отдыхаем на День России в 2025 году?

Еще четыре выходных предлагается организовать и на День России. Отдыхать мы будем 12, 13, 14 и 15 июня.
7

Как мы будем отдыхать на День народного единства в 2025 году?

Длинные выходные будут и на День народного единства. Нерабочими будут 2, 3 и 4 ноября.
8

Как мы будем отдыхать на Новый год в 2026 году?

Предварительно Минтруд предлагает сделать нерабочими дни с 31 декабря 2025-го по 8 января 2026 года.
9

Это уже точно?

Нет. Официального решения по этому поводу нет. Пока это только предложения, которые озвучил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Но, как правило, именно инициативы ведомства ложатся в основу производственных календарей. Так что велик шанс, что предложения будут утверждены.
выходные

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