А мест всем хватит? Как записать первоклассника в школу в Барнауле

В администрации города уже несколько лет действует алгоритм действий для родителей таких детей, отмечают в мэрии. "При невозможности зачисления в первый класс по причине отсутствия мест в школе каждый случай будет рассматриваться индивидуально", – пояснил председатель комитета по образованию.

Кстати, родители могут самостоятельно проверить наличие свободных мест в первых классах на 2024/2025 учебный год. Сделать это можно на сайте выбранной школы или на портале образовательных услуг.

Можно также обратиться в комитет по образованию. Там специалисты комитета ведут ежедневный прием граждан.

Кроме того, работает горячая линия по этому вопросу. Телефоны: 56-90-36, 56-90-29.