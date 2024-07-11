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А мест всем хватит? Как записать первоклассника в школу в Барнауле

Рассказываем, как подать заявление "не в свою" школу, что делать, если не хватило мест, и где будут учиться дети из новых кварталов города

11 июля 2024, 07:14, ИА Амител

Первоклассники в школе /Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru
Первоклассники в школе /Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Вопросы по приему детей в первые классы держат на особом контроле в администрации Барнаула. Такое поручение отдал заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов. Напомним, с 6 июля в столице Алтайского края стартовал второй этап приемной кампании в первые классы города. Это этап для тех, кто не проживает на территории, закрепленной за выбранной школой. Рассказываем, как сейчас записать первоклассника в школу и где будут учиться дети из новых кварталов, в которых образовательные учреждения еще не построили.

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Хватит ли в школах Барнаула мест для детей, которые пойдут в первые классы в 2024 году?

Хватит, говорят в администрации Барнаула. Всего в школах города готовят более 10 тысяч мест для будущих первоклассников. Так что учиться пойдут все. "К началу 2024/2025 учебного года в Барнауле создано 10,5 тысячи мест для первоклассников. Это позволит обеспечить местами всех, подлежащих обучению. Дополнительно за счет бюджета города в течение летнего периода будет создано еще 300 мест", – сообщил председатель комитета по образованию города Андрей Муль. 
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Где будут учиться дети из новых кварталов Барнаула, в которых еще нет школ?

Первоклассников, которые проживают в новых кварталах Индустриального района, таких как "Балтийская крепость", "Времена года", "Норд", временно определили в школы № 114 и № 84. В администрации подчеркивают, что детей будут организованно подвозить к этим учреждениям. А в декабре 2024 года откроется новая школа (сейчас она еще строится) в квартале 2011. И сейчас в образовательных учреждениях № 114 и № 84 уже формируют классы, которые сразу же переведут в новую школу. "Открытие новой школы позволит обеспечить местами детей в шаговой доступности от места проживания", – подчеркивают в администрации города.
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А что за второй этап приемной кампании?

В первый период приемной кампании школы принимали заявления от родителей детей, которые территориально закреплены за данным образовательным учреждением. А в период второго этапа (с 6 июля по 5 сентября) заявления на прием в первые классы могут подать те, кто не проживает на закрепленной за школой территории, но по какой-то причине желает учиться именно здесь.
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Что делать, если в школе, в которую я хочу отдать своего ребенка, нет мест?

В администрации города уже несколько лет действует алгоритм действий для родителей таких детей, отмечают в мэрии. "При невозможности зачисления в первый класс по причине отсутствия мест в школе каждый случай будет рассматриваться индивидуально", – пояснил председатель комитета по образованию.

Кстати, родители могут самостоятельно проверить наличие свободных мест в первых классах на 2024/2025 учебный год. Сделать это можно на сайте выбранной школы или на портале образовательных услуг.

Можно также обратиться в комитет по образованию. Там специалисты комитета ведут ежедневный прием граждан.

Кроме того, работает горячая линия по этому вопросу. Телефоны: 56-90-36, 56-90-29. 

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Как подать заявление на прием в первый класс?

Подать заявление на прием ребенка в первый класс родители могут несколькими способами:
• в режиме онлайн через единый портал государственных услуг и портал образовательных услуг Алтайского края;
• при личном обращении в самой школе по графику ее работы;
• по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

В администрации города подчеркивают: дата и время заявления вне зависимости от способа его подачи учитываются при принятии решения о зачислении в общеобразовательную организацию.

Получить информацию о ходе и результатах рассмотрения заявления можно на портале образовательных услуг Алтайского края через поиск заявления по его номеру или по документам ребенка.

О принятом решении родителей уведомят способом, указанным в заявлении.

И есть еще один важный нюанс: родитель (законный представитель) обязательно заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных.

6

А можно подать заявление сразу в несколько школ, на всякий случай?

Нет, заявление можно подать только в одну образовательную организацию.
7

Какие документы нужны для подачи заявления в первый класс?

Для подачи заявления необходимы следующие документы:

• копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
• копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
• копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
• копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
• документ, подтверждающий родство заявителя (-ей) или законность представления прав ребенка и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
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А можно ли записать в обычную школу ребенка с ограниченными возможностями?

Можно. Обратите внимание: дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
9

Как подать заявление на обучение в школе Барнаула иностранным гражданам?

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык, указали в администрации Барнаула.
Школьники. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как записать ребенка в первый класс в Барнауле и кто может сделать это в числе первых

Рассказываем, какими способами можно подать заявление на поступление в первый класс и кто может сделать это раньше всех
НОВОСТИОбщество

Барнаул школы

Комментарии 4

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Панночка

11:47:05 11-07-2024

как ребенка не в первый класс записать, если сведения о местах на сайтах везде нулевые, в госуслугах тоже самое. ребенка по месту прописки не устроить

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Гость

12:27:21 11-07-2024

Панночка (11:47:05 11-07-2024) как ребенка не в первый класс записать, если сведения о мест... Панночка.. у тебя уже дети??? о_О... как быстро летит время

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Панночка

14:15:03 11-07-2024

Гость (12:27:21 11-07-2024) Панночка.. у тебя уже дети??? о_О... как быстро летит время...
Летит, ага

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Гость

20:48:52 19-07-2024

Панночка (11:47:05 11-07-2024) как ребенка не в первый класс записать, если сведения о мест... в городе 3 прекрасных частных школы, обучение от 22000 мес., классы по 16-18 чел. Велкам. Трансфер, ресторанное питание, кружки, тьюторы, компьютеры и прочее.

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