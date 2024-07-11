А мест всем хватит? Как записать первоклассника в школу в Барнауле
Рассказываем, как подать заявление "не в свою" школу, что делать, если не хватило мест, и где будут учиться дети из новых кварталов города
11 июля 2024, 07:14, ИА Амител
Вопросы по приему детей в первые классы держат на особом контроле в администрации Барнаула. Такое поручение отдал заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов. Напомним, с 6 июля в столице Алтайского края стартовал второй этап приемной кампании в первые классы города. Это этап для тех, кто не проживает на территории, закрепленной за выбранной школой. Рассказываем, как сейчас записать первоклассника в школу и где будут учиться дети из новых кварталов, в которых образовательные учреждения еще не построили.
Хватит ли в школах Барнаула мест для детей, которые пойдут в первые классы в 2024 году?
Где будут учиться дети из новых кварталов Барнаула, в которых еще нет школ?
А что за второй этап приемной кампании?
Что делать, если в школе, в которую я хочу отдать своего ребенка, нет мест?
В администрации города уже несколько лет действует алгоритм действий для родителей таких детей, отмечают в мэрии. "При невозможности зачисления в первый класс по причине отсутствия мест в школе каждый случай будет рассматриваться индивидуально", – пояснил председатель комитета по образованию.
Кстати, родители могут самостоятельно проверить наличие свободных мест в первых классах на 2024/2025 учебный год. Сделать это можно на сайте выбранной школы или на портале образовательных услуг.
Можно также обратиться в комитет по образованию. Там специалисты комитета ведут ежедневный прием граждан.
Кроме того, работает горячая линия по этому вопросу. Телефоны: 56-90-36, 56-90-29.
Как подать заявление на прием в первый класс?
Подать заявление на прием ребенка в первый класс родители могут несколькими способами:
• в режиме онлайн через единый портал государственных услуг и портал образовательных услуг Алтайского края;
• при личном обращении в самой школе по графику ее работы;
• по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).
В администрации города подчеркивают: дата и время заявления вне зависимости от способа его подачи учитываются при принятии решения о зачислении в общеобразовательную организацию.
Получить информацию о ходе и результатах рассмотрения заявления можно на портале образовательных услуг Алтайского края через поиск заявления по его номеру или по документам ребенка.
О принятом решении родителей уведомят способом, указанным в заявлении.
И есть еще один важный нюанс: родитель (законный представитель) обязательно заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных.
А можно подать заявление сразу в несколько школ, на всякий случай?
Какие документы нужны для подачи заявления в первый класс?
• копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
• копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
• копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
• копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
• документ, подтверждающий родство заявителя (-ей) или законность представления прав ребенка и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).
11:47:05 11-07-2024
как ребенка не в первый класс записать, если сведения о местах на сайтах везде нулевые, в госуслугах тоже самое. ребенка по месту прописки не устроить
12:27:21 11-07-2024
Панночка (11:47:05 11-07-2024) как ребенка не в первый класс записать, если сведения о мест... Панночка.. у тебя уже дети??? о_О... как быстро летит время
14:15:03 11-07-2024
Гость (12:27:21 11-07-2024) Панночка.. у тебя уже дети??? о_О... как быстро летит время...
Летит, ага
20:48:52 19-07-2024
Панночка (11:47:05 11-07-2024) как ребенка не в первый класс записать, если сведения о мест... в городе 3 прекрасных частных школы, обучение от 22000 мес., классы по 16-18 чел. Велкам. Трансфер, ресторанное питание, кружки, тьюторы, компьютеры и прочее.