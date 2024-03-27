Рассказываем, какими способами можно подать заявление на поступление в первый класс и кто может сделать это раньше всех

27 марта 2024, 06:30, ИА Амител

Школьники. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 апреля в Барнауле стартует набор детей в первые классы. Прием заявлений от родителей будет проходить в два этапа. Кто имеет право подать документы в первую волну, а кому придется ждать до июля, какой пакет документов нужно приготовить и какими способами можно подать заявление на приём, на пресс-конференции 26 марта рассказала заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук.

Когда можно будет подавать заявление на зачисление в первый класс в Барнауле?

Приём заявлений для зачисления в первый класс в 2024 году начнется 1 апреля в 08:00 и продлится по 30 июня включительно. В этот период будет проходить "первая волна", сообщила Наталья Михальчук.

Начиная с этого года внеочередное право на зачисление в первый класс возникло у детей военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач. Также записать в числе самых первых в школу могут детей, у которых один из родителей скончался от ранений и увечий, полученных в зоне специальной военной операции (СВО).

Первоочередным правом на зачисление обладают дети военнослужащих, сотрудников полиции, УФСИН, Росгвардии. Мобилизованные и контрактники, которые были или сейчас находятся в зоне СВО, также попадают в категорию первоочердников.

И внеочередники, и первоочередники могут подать заявление в школы Барнаула по месту фактического проживания.

Кто еще может подать заявление на приём в 1 класс в первую волну?

Начиная с 1 апреля заявление смогут подать родители, чьи дети уже обучаются в школе. Кстати, в этом случае не важно, относится ли у будущей первоклашка по прописке к этой образовательной организации. Например, семья могла переехать в другой район города, но школу менять не стала. Если брат или сестра уже обучается в ней, сюда же обязаны зачислить и других детей семьи, даже если они приёмные и опекаемые дети. Все они обладают преимущественным правом.

Кроме того, школы с 1 апреля рассмотрят заявления от родителей будущих учеников, кто относится к ним по прописке.

А как узнать к какой школе мы относимся?

Это просто. На сайте каждого образовательного учреждения уже есть списки с указанием адресов, которые относятся к каждой из школ города. 15 марта приказ о закреплении территории был размещен на сайте комитета по образованию Барнаула. Также эту информацию опубликовали в газете "Вечерний Барнаул".

Что делать, если мы хотим отдать ребенка в конкретную школу, но по прописке к ней не относимся?

Тогда вам нужно будет ждать вторую волну. Она начнется 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест. Наталья Михальчук подчеркнула, что мест в школах хватит на всех.

"В этом году мы ожидаем небольшое снижение количества первоклассников. Если в прошлом году мы прогнозировали, что их будет 10,5 тысяч, то в этом ожидаем около 10 тысяч. Мест в школах у нас больше. То есть, каждый ребёнок сможет поступить в первый класс в общеобразовательную организацию города Барнаула", — отметила заместитель председателя городского комитета по образованию.

Кто из родственников ребенка имеет право подать заявление?

Подать заявление могут родители будущих первоклассников или их законные представители. В их число входят опекуны и усыновители.

Какими способами можно подать заявление?

В 2024 году подать заявление в школу для зачисления ребенка в первый класс можно несколькими способами:

- через портал Госуслуги;

- через региональный портал образовательных услуг;

- лично обратиться в школу;

- отправить почтой письмо с уведомлением о вручении.

Наталья Михальчук пояснила, что в первых двух случаях родителям даже не придется выходить из дома. Кроме того, на портале "Госуслуги" уже сейчас можно сформировать черновик заявления. Он сохранится в личном кабинете гражданина, а 1 апреля нужно будет только нажать кнопку "отправить".

Кстати, с подачей заявления лучше не затягивать. В идеале сделать это утром 1 апреля, чтобы увеличить шансы на зачисление. Количество мест в классах ограничено. Если возникнет спорная ситуация при равных условиях заявителей, решающим фактором может стать дата и время получения заявления. Однако окончательные списки будут сформированы только после приёма всех заявлений и подтверждающих документов.

Как узнать, зачислили ли моего ребенка в первый класс?

В зависимости от того, какой способ уведомления вы указывали при подаче заявления на зачисление в первый класс, вам придет оповещение по телефону или электронной почте. Кроме того, представители учебных заведений будут обзванивать каждого из родителей, чтобы получить оригиналы и копии документов, подтверждающие льготы, прописку и другие обстоятельства, дающие право на зачисление в первую волну.

В течение трех дней после завершения приема заявлений и документов школа издаст приказ о зачислении.

Какие документы нужно будет предоставить в школе?

При приёме в первый класс потребуется предоставить такие документы, как:

- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и его копия);

- паспорт одного из родителей/законного представителя (оригинал и его копия);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту проживания или по месту пребывания (временная или постоянная регистрация);

- справку о подтверждении льготы.

"Если это военнослужащий, потребуется справка с места работы. Если в школе уже учится брат или сестра будущего первоклассника, нужно предьявить свидетельство о рождении этих детей. Чтобы подтвердить, что ребёнок проживает на закреплённой за школой территории, нужно предоставить справку о регистрации. Неважно временная она или постоянная. Если ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, обязательно заключение психолого-медико-педагогической комиссии", — уточнила Наталья Михальчук.