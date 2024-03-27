Как записать ребенка в первый класс в Барнауле и кто может сделать это в числе первых
Рассказываем, какими способами можно подать заявление на поступление в первый класс и кто может сделать это раньше всех
27 марта 2024, 06:30, ИА Амител
1 апреля в Барнауле стартует набор детей в первые классы. Прием заявлений от родителей будет проходить в два этапа. Кто имеет право подать документы в первую волну, а кому придется ждать до июля, какой пакет документов нужно приготовить и какими способами можно подать заявление на приём, на пресс-конференции 26 марта рассказала заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук.
Когда можно будет подавать заявление на зачисление в первый класс в Барнауле?
Приём заявлений для зачисления в первый класс в 2024 году начнется 1 апреля в 08:00 и продлится по 30 июня включительно. В этот период будет проходить "первая волна", сообщила Наталья Михальчук.
Начиная с этого года внеочередное право на зачисление в первый класс возникло у детей военнослужащих, которые погибли при выполнении боевых задач. Также записать в числе самых первых в школу могут детей, у которых один из родителей скончался от ранений и увечий, полученных в зоне специальной военной операции (СВО).
Первоочередным правом на зачисление обладают дети военнослужащих, сотрудников полиции, УФСИН, Росгвардии. Мобилизованные и контрактники, которые были или сейчас находятся в зоне СВО, также попадают в категорию первоочердников.
И внеочередники, и первоочередники могут подать заявление в школы Барнаула по месту фактического проживания.
Кто еще может подать заявление на приём в 1 класс в первую волну?
Начиная с 1 апреля заявление смогут подать родители, чьи дети уже обучаются в школе. Кстати, в этом случае не важно, относится ли у будущей первоклашка по прописке к этой образовательной организации. Например, семья могла переехать в другой район города, но школу менять не стала. Если брат или сестра уже обучается в ней, сюда же обязаны зачислить и других детей семьи, даже если они приёмные и опекаемые дети. Все они обладают преимущественным правом.
Кроме того, школы с 1 апреля рассмотрят заявления от родителей будущих учеников, кто относится к ним по прописке.
А как узнать к какой школе мы относимся?
Это просто. На сайте каждого образовательного учреждения уже есть списки с указанием адресов, которые относятся к каждой из школ города. 15 марта приказ о закреплении территории был размещен на сайте комитета по образованию Барнаула. Также эту информацию опубликовали в газете "Вечерний Барнаул".
Что делать, если мы хотим отдать ребенка в конкретную школу, но по прописке к ней не относимся?
Тогда вам нужно будет ждать вторую волну. Она начнется 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест. Наталья Михальчук подчеркнула, что мест в школах хватит на всех.
"В этом году мы ожидаем небольшое снижение количества первоклассников. Если в прошлом году мы прогнозировали, что их будет 10,5 тысяч, то в этом ожидаем около 10 тысяч. Мест в школах у нас больше. То есть, каждый ребёнок сможет поступить в первый класс в общеобразовательную организацию города Барнаула", — отметила заместитель председателя городского комитета по образованию.
Кто из родственников ребенка имеет право подать заявление?
Подать заявление могут родители будущих первоклассников или их законные представители. В их число входят опекуны и усыновители.
Какими способами можно подать заявление?
В 2024 году подать заявление в школу для зачисления ребенка в первый класс можно несколькими способами:
- через портал Госуслуги;
- через региональный портал образовательных услуг;
- лично обратиться в школу;
- отправить почтой письмо с уведомлением о вручении.
Наталья Михальчук пояснила, что в первых двух случаях родителям даже не придется выходить из дома. Кроме того, на портале "Госуслуги" уже сейчас можно сформировать черновик заявления. Он сохранится в личном кабинете гражданина, а 1 апреля нужно будет только нажать кнопку "отправить".
Кстати, с подачей заявления лучше не затягивать. В идеале сделать это утром 1 апреля, чтобы увеличить шансы на зачисление. Количество мест в классах ограничено. Если возникнет спорная ситуация при равных условиях заявителей, решающим фактором может стать дата и время получения заявления. Однако окончательные списки будут сформированы только после приёма всех заявлений и подтверждающих документов.
Как узнать, зачислили ли моего ребенка в первый класс?
В зависимости от того, какой способ уведомления вы указывали при подаче заявления на зачисление в первый класс, вам придет оповещение по телефону или электронной почте. Кроме того, представители учебных заведений будут обзванивать каждого из родителей, чтобы получить оригиналы и копии документов, подтверждающие льготы, прописку и другие обстоятельства, дающие право на зачисление в первую волну.
В течение трех дней после завершения приема заявлений и документов школа издаст приказ о зачислении.
Какие документы нужно будет предоставить в школе?
При приёме в первый класс потребуется предоставить такие документы, как:
- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и его копия);
- паспорт одного из родителей/законного представителя (оригинал и его копия);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту проживания или по месту пребывания (временная или постоянная регистрация);
- справку о подтверждении льготы.
"Если это военнослужащий, потребуется справка с места работы. Если в школе уже учится брат или сестра будущего первоклассника, нужно предьявить свидетельство о рождении этих детей. Чтобы подтвердить, что ребёнок проживает на закреплённой за школой территории, нужно предоставить справку о регистрации. Неважно временная она или постоянная. Если ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, обязательно заключение психолого-медико-педагогической комиссии", — уточнила Наталья Михальчук.
11:46:11 27-03-2024
Все дети ровны .. но есть ровнее.. Если нет в "нужных списках" то даже если школа под окном - в пролете. Это нормально? Конституция гарантирует равноправие. А по факту кто первый встал тому и тапки.
11:47:12 27-03-2024
С февраля куча фиктивных у нас временных прописок приносят. Зачастую делают совершенно чужие люди. за деньги.
12:48:18 27-03-2024
8 лет назад, мы пытались попасть в 1 класс, нас везде отшили, в том числе в комитете по образованию, сказали - ездийте оп школам ищите место.
Пришлось написать в прокуратуру, чисто уже психанув на такое отношение.
И на удивление, позвонили сначала с комитета, совсем другим тоном начали общаться, типа: ну что же вы так сразу в прокуратуру, надо было с нами пообщаться, на ответ, что я общался и был послан, лишь сказали, что возможно попал на какую то другую женщину которая замещала, так мол лне могло быть мы такие пушистые, всем помагаем, вот вас ждут в такой то школе.....
Звоню в школу чтобы уточнить - там тоже совершенно другим тоном, мол чего ж вы наверх полезли, надо было приехать поговорить....... вы видимо общались с временно исполняющей девушкой, пока на больничном основная, мы не могли вам отказать...у нас мест нет, но мы поставим дополнительную парту......
Правда одно но....парту надо купить, и стулья.....и еще на вас не хватит комплектов учебников......
На что ответил, что меель для школы и учебники - это не проблема, адрес прокуратуры я уже помню, так и напишу, средств на мебель и учебники не выделяют, бардак, люди сами покупают ..... просили не писать
И о чудо....и парта нашлась и учебники.....
поэтому все эти советы на 2 листа - коту под хвост. Обратились в школу по прописке, если отказали - должен быть ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ, тогда в прокуратуру, там быстро заставят всю эту длинную цепочку кртутиться как червяка на крючке.
Вообще в наше время без прокуратуры, ощущение, что ни кто не хочет выполнять свою раоту. всех пинать надо. Грустно.
13:06:48 27-03-2024
Больше половины классов детей с ближнего зарубежья.. у них же льготы как многодетным , и тем чьи сестры/братья в данной школе уже учатся. Пора делать раздельные классы раз такое дело.