А надо ли? Эксперты высказались о будущем авиатакси и его развитии на Алтае

Минтранс отверг инициативы депутатов, но они собираются доработать законопроекты, чтобы вывести сферу из "партизанского" состояния

04 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Легкомоторный самолет / Фото: unsplash.com

Идею создания коммерческого авиатакси в России снова отложили до лучших времен. Межфракционная рабочая группа депутатов Госдумы внесла два законопроекта в Министерство транспорта и все отраслевые ведомства. Один касался самого понятия "авиатакси", которого сейчас нет в законодательстве, а другой – создания саморегулируемой организации в этой сфере. Как сообщает Business FM* Барнаул, оба документа Минтранс отверг.

Чиновники считают, что саморегулируемость в этой области недопустима, поскольку она становится новым органом власти, и его появление противоречит Конвенции о гражданской авиации и всему законодательству страны. Руководитель рабочей группы депутатов Госдумы Олег Леонов, инициатор законопроекта, прокомментировал ситуацию так: министерство не желает развивать малую и коммерческую авиацию, хотя, по его мнению, возможности для этого есть.

"Мы видим, что для страны необходимо территориальное развитие. И авиатакси – это нормальный естественный транспорт. Позиция Минтранса связана с безопасностью. Безопасность полета для нас – приоритет. Чем меньше полетов, тем меньше всегда происшествий. 16 тысяч погибших в ДТП по стране каждый год никого не пугают. А вот несколько, четыре-пять авиапроисшествий с небольшими легкими воздушными судами, и они почему-то считаются небезопасными".

По его словам, в России сейчас избыток пилотов, но они не могут летать – не хватает самолетов. Но если отменить административные барьеры, то полет на таком воздушном судне по цене будет сравним с обычным. Леонов заявил, что документ обязательно доработают с учетом замечаний Министерства транспорта. Возможно, после этого правительство его поддержит.

И если депутаты уверены, что авиатакси поможет экономике и населению, то Минтранс отрицает само наличие запроса на такой транспорт у населения. По мнению пилота и открывателя сельскохозяйственного авиабизнеса в Алтайском крае Ивана Рейзбиха, в действительности он есть, хоть и в "партизанском виде".

"Спрос есть и сегодня. Масса людей, которые этим занимаются и предоставляют подобные услуги. Но при незаконном основании "опаски" еще больше. Гражданская авиация сейчас – это большие компании, которые перевозят пассажиров, аэропорты. Но это те, которые летают на далекие расстояния. Региональной авиации у нас нет от слова совсем", – сказал пилот.

Он отметил, что существуют небольшие аэропорты, в которые никто не летает из-за запретов. Например, в Кош-Агаче и Коксе.

Частный пилот и инструктор Александр Сироткин же считает, что авиатакси станет слишком дорогим предприятием и для летчиков, и для путешественников. Для авиакомпании потребуется очень много "побочного".

"Это медицинский контроль летчиков, это ежедневный технический контроль и так далее. Все эти накладные расходы лягут на пассажира. Например, авиационный бензин стоит 170 рублей/литр. За час полета самолет расходует до 55-60 литров. Плюс, его надо ремонтировать через какое-то время. Все посадочные площадки платные – бесплатно садиться на них нельзя", – сказал он.

Однако оба пилота уверены, что малая авиация должна жить, и сегодня в стране есть много причин заняться ее развитием: и в туристической сфере, и в повседневной жизни. Но, похоже, тема появления авиатакси пока вызревает и становится все более актуальной и интересной бизнесу.

* Business FM ("Бизнес ФМ")