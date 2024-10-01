Мотор ревет и деньги капают. Почему с приходом осени подорожало такси?

Таксопаркам не хватает водителей, а сервисам – инфраструктуры

01 октября 2024, 06:15, ИА Амител

Водитель такси / Фото: unsplash.com

С приходом осени жители Алтайского края, регулярно пользующиеся услугами такси, ощутили, что за "шашечки" приходится платить больше. Аналогичная ситуация, впрочем, наблюдается и в других регионах России. При этом официально о повышении стоимости проезда не объявлялось, однако услужливый голос оператора таксопарка в телефоне называет уже другие суммы, сильно отличающие от прежних в сторону повышения. И хотя представители властных структур и некоторых сервисов уверяют, что увеличения тарифов не предвидится, но сами таксисты, а также аналитики рынка придерживаются иного мнения.

Amic.ru попробовал выяснить, смогут ли ведущие региональные перевозчики удержать цены, а также понять, как отразятся на их работе изменения правил и в чем расходятся мнения чиновников и водителей.

От водителей требуют двойной ответственности

Ранее эксперты прогнозировали повышение тарифов, поскольку штат таксопарков может сократиться по причине изменения законодательства. Как пояснил amic.ru руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников, эти опасения вызваны тем, что с начала сентября 2024 года водители такси дополнительно к специальному (расширенному) ОСАГО на автомобиль должны оформить второй вид страхования – ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). Теоретически лица, не оформившие новую страховку, к рейсам допускаться не должны, что и может спровоцировать отток персонала популярных сервисов.

"Ранее обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров действовало только в общественном транспорте, за исключением метрополитена и такси. Теперь ОСГОП должен быть и в такси", – оценил новшество Стенников.

В ответ на запрос amic.ru министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что "цена страхования за одно транспортное средство составляет от 2000 рублей в год". "На наш взгляд, требование по заключению договора ОСГОП не должно повлечь рост цен на услуги такси", – считает он.

В сервисе такси "Поехали" считают, что введение страхования ответственности перевозчика "неизбежно повысит расходы на оказание услуг такси".

"Однако спрогнозировать, как высоко поднимутся цены, сложно: вступление в силу новых требований – не единственный фактор, который толкает вверх стоимость перевозок. Автомобили и их обслуживание все еще стоят дорого, топливо не дешевеет, рынок все еще испытывает дефицит водителей такси – все это тоже влияет на цены", – рассказала amic.ru специалист отдела по связям с общественностью сервиса Екатерина Мамай.

В пресс-службе "Яндекс. Такси" на вопрос amic.ru заявили, что тарифы сервиса с 1 сентября официально не менялись. При этом заметили, что "финальная цена зависит от множества факторов, в том числе от количества свободных машин в районе и желающих уехать на такси".

По словам барнаульского таксиста Дмитрия (работающего на несколько сервисов), таксопаркам вовсе не обязательно "задирать тариф" официально.

"Есть ненавязчивые формы убедить возможного клиента прокатиться за цену повыше. Сослаться на нехватку свободных машин – их и вправду не хватает. Если человеку уехать нужно срочно, без ожидания – это может стать поводом для накрутки. Хитростей хватает", – рассказал он amic.ru.

ОСГОП застал врасплох

В то же время некоторые собеседники amic.ru увязывают повышение платы за проезд с общей ситуацией в сфере перевозок. Павел Стенников отмечает, что "в каждом городе стоимость поездок определяется балансом спроса и предложения".

"Это универсальный рыночный механизм, который учитывает количество поступающих заказов и число активных водителей, уровень жизни, погодную обстановку и ситуацию на дорогах, конкуренцию", – раскрыл Стенников подробности формирования тарифов.

Глава Минтранса края Антон Воронов отмечает, что "сегодня цены на услуги такси регулируются непосредственно рынком и зачастую они зависят от многих факторов, таких как повышенный спрос, небольшое количество автомобилей на линии, погодные условия, дорожная обстановка на городских улицах".

Так, утром 2 сентября в связи со школьными линейками и празднованием Дня знаний барнаульцы ощутили повышение стоимости проезда в такси примерно в два раза, о чем сообщал amic.ru. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других городах страны по той же причине.

При этом новые правила только начали действовать и далеко не все водители их соблюдают, потому что механизмов введения новых полисов и практики еще не наработано, посетовал Павел Стенников:

"Например, в общественном транспорте основанием для выплаты пострадавшему пассажиру по ОСГОП является билет, а в такси нет билетов. Как пострадавший будет доказывать страховой, что он был пассажиром такси? Даже на этот принципиальный вопрос сейчас ни у кого нет ответа".

Как пишут "Известия", для оформления полиса ОСГОП водитель должен иметь разрешение на работу в такси. Этот документ, по данным портала "Госуслуги", могут бесплатно получить организации (таксопарки), индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Всего же, по данным агрегаторов, за официально зарегистрированными перевозчиками числится около 2,5 млн таксистов, из них 1,5 млн – самозанятые водители, остальные работают с таксопарками. Среди самозанятых разрешение имеет 21 тысяча человек, из прикрепленных к автопаркам – 600 тысяч. Без этого документа ОСГОП не получить. Таким образом, суммарно официальные санкции на перевозки могут получить лишь около 621 тыс. водителей – почти четверть нынешнего состава.

"Счетчик ждать не будет"

В Алтайском крае таксисты явно не рвутся получать новый документ. В Министерстве транспорта региона сообщили, что на 11 сентября 2024 года в адрес ведомства поступило семь уведомлений от перевозчиков легковыми такси о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) на семь транспортных средств.

"Всего же на сегодняшний день в региональном реестре легковых такси зарегистрировано 1439 перевозчиков", – указал в ответе министр транспорта региона Антон Воронов.

Павел Стенников также сообщил, что штрафы за отсутствие полиса ОСГОП для физических лиц (самозанятых перевозчиков) составят от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц (таксопарков) – от 500 тыс. до 1 млн рублей. То есть если у водителя заключен договор с таксопарком, ответственность, в том числе материальная, будет лежать на организации.

В то же время, по условиям договора ОСГОП, страховая компания выплатит возмещение пострадавшему пассажиру, но потом будет взыскивать эту сумму с водителя, если у него не пройдены предрейсовые медосмотр и техосмотр или выявлены нарушения режима труда и отдыха.

"Надо понимать, что страховая компания может оформить ОСГОП только перевозчику с разрешением на деятельность такси. Получение разрешения обязывает водителя оформить ОСАГО на свой автомобиль по кратно более дорогим тарифам для такси, проходить ежедневные медосмотры и техосмотры, выписывать себе путевые листы, вести журналы и так далее", – пояснил Стенников.

Он также отмечает, что по всей стране, в том числе и на Алтае, критически не хватает пунктов предрейсовых осмотров, медиков и техников, указал он. Во многих населенных пунктах такие услуги полностью отсутствуют. Большинство водителей по независящим от себя причинам просто не в состоянии пока выполнить эти требования.

Министр транспорта края Антон Воронов сообщил, что "на сегодняшний день законодательством упрощаются процедуры проведения предрейсовых осмотров".

"Так, например, прохождение предрейсового медицинского осмотра доступно в дистанционном формате. В Алтайском крае уже есть предложения от коммерческих организаций, имеющих лицензии, на проведение медицинских осмотров с использованием современных технологий телемедицины. Среди перевозчиков легковыми такси есть опыт использования таких осмотров", – рассказал глава регионального Минтранса.

Очевидно, что вопросов, связанных с введением ОСГОП, много. Антон Воронов убежден, что решать их сервисы такси должны совместно с властью:

"Индивидуальным предпринимателям, юрлицам и самозанятым, получившим в Минтрансе Алтайского края разрешение на осуществление пассажирских перевозок легковым такси, после 1 сентября 2024 года должны направить уведомление о заключение договора ОСГОП на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси", – полагает министр транспорта региона Антон Воронов.

По словам таксиста Дмитрия, далеко не многие из сидящих за баранкой озабочены получением как официального разрешения, так и ОСГОП:

"Различные нормы, обязывающие водителей располагать всякими документами, существуют давно. Но на самом деле их придерживаются немногие, потому что на все нужно время и деньги. Все нужно получать в свободное от "баранки" время и за свои средства. А работать когда? Счетчик ждать не будет".

"Шашечек" на всех не хватает

Конечно, на ценообразование влияет и доступность такси, которая, в свою очередь, зависит от остроты кадровой проблемы сервисов. На вопрос о количестве работающих на сервис барнаульских водителей в "Яндекс. Такси" затруднились ответить, заявив, что "их количество постоянно меняется".

В "Максиме" сообщили, что с 2022 года число водителей в отрасли такси уменьшилось во всех регионах примерно на 25-30%.

"Это связано с нуждами СВО, перетоком водителей в другие сферы, где резко выросли спрос на рабочие руки и зарплаты, а также новыми требованиями 580-го закона об организации перевозок легковым такси. Спрос на поездки большой, а водителей для его удовлетворения недостаточно", – отметили в сервисе.

Справка

Федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации" от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ. Закон регулирует отношения в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В рамках выполнения закона создание трех реестров, в которых содержится информация по всем перевозчикам, такси и службам заказа такси: реестры перевозчиков, служб заказа и легковых такси.

Закон также требует, чтобы водителями такси работали только по трудовому договору с компанией-перевозчиком или ИП-перевозчиком, либо самостоятельно зарегистрировавшись как ИП или самозанятым. При этом у шоферов должны быть не только права категории В, но также еще и стаж вождения от трех лет. Также они должны будут пройти аттестацию на знание города.

Перевозчики обязаны использовать в работе только автомобили, допущенные к участию в дорожном движении и соответствующие установленным требованиям. Также перевозчики должны состоять на учете в налоговом органе, не менее полугода хранить в электронном или бумажном виде сведения о каждом вызове (номер заказа; дата, время принятия и исполнения заказа; место и время начала и окончания перевозки; информацию об автомобиле и др.).В сервисе "Поехали" напомнили, что отток водителей из отрасли начался еще год назад, с началом действия нового отраслевого закона.

"Кто-то ушел искать подработку в другой сфере, кто-то устроился на предприятия ВПК, где зарплаты и количество вакантных мест заметно выросли. В результате отрасль потеряла до 30% водителей, и Алтайский край, Барнаул не исключение", – сообщила Екатерина Мамай.

Некоторые телеграм-каналы утверждают , что рост тарифов может спровоцировать уход таксистов из агрегаторов в соцсети. Дело в том, что в Telegram и "ВКонтакте" все большей популярностью пользуются группы, где водители договариваются о поездках напрямую с клиентами. Причем поездки могут оказаться вдвое дешевле, поскольку "рулевому" не нужно платить комиссию сервису. Это, как полагают наблюдатели, может спровоцировать отток кадров из сервисов и повышение ими оплаты за проезд.

Таксист Дмитрий считает, что произошедшее повышение стоимости услуг такси не последнее: