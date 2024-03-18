А не пойти бы мне в айти? Компьютерная "Академия Топ" проводит день открытых дверей

И набирает студентов по двум перспективным и современным направлениям обучения

18 марта 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KD3i9

ИТ-специалист / Фото: Компьютерная "Академия ТОП"

Думаете, какое образование получать после школы? Приходите на день открытых дверей в барнаульском филиале Московского международного колледжа цифровых технологий "Академия ТОП" . Это место, где готовят квалифицированных ИТ-специалистов в наиболее востребованных и перспективных областях. 23 марта 2024 года в 13:30 в барнаульском филиале колледжа пройдет день открытых дверей, куда приглашают абитуриентов от 15 до 18 лет и их родителей.

На какие направления ведут набор?

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий приглашает студентов на 2024 учебный год по направлениям:

В программе предметы, которые точно пригодятся в работе, а еще много практических занятий. Преподаватели – профессионалы своего дела, которые делятся опытом и обучают тому, чего не найти в учебниках.

Основная цель ИТ-колледжа "Академия TOP" состоит в подготовке специалистов в сфере информационных технологий высокого уровня, отвечающих требованиям современного рынка труда.

Что получат выпускники колледжа?

После завершения обучения они получат:

диплом государственного образца и профессиональные сертификаты от ведущих разработчиков программного обеспечения;

практику в крупных ИТ-компаниях;

возможность зарабатывать во время обучения;

возможность поступить в вуз-партнер на второй курс без сдачи ЕГЭ;

возможность обучения на базе 9 и 11 классов, для учащихся 8-11 классов – параллельно со школьным образованием;

собственное портфолио.

Кстати, для поступления не требуются результаты ОГЭ или ЕГЭ.

Что будет на дне открытых дверей?

В программе:

пробный урок на выбор: программирование или компьютерная графика. Для родителей – презентация о колледж;

выступления специалистов по направлениям обучения;

демонстрация работ студентов колледжа;

профориентационное тестирование;

индивидуальные консультации.

Зарегистрироваться можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или на сайте.

Напомним, "Академия ТОП" также набирает детей с 1 по 9 класс в свою частную школу. Там в дополнение к стандартной программе предлагают углубленное изучение ИТ и английского языка. Школьники занимаются 3Д-моделированием, дизайном, созданием сайтов и мобильных приложений, участвуют в театральных постановках на английском языке, развивают лидерские качества и многое другое.

Компьютерная "Академия ТОП"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

Сайт​Возрастное ограничение 12+

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ПОО ММКЦТ​

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