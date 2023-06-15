А нужно ли? Театральный критик об идее алтайской драмы поставить спектакль о Шукшине

По заказу театра драмы российские драматурги написали пять пьес о Василии Шукшине. По одной из них поставят спектакль

15 июня 2023, 09:45, ИА Амител

Василий Шукшин стал героем пьес. В Алтайском краевом театре драмы в конце мая прошли читки буквально только что написанных российскими драматургами пьес о нашем земляке. Авторы создали их по впечатлениям от поездки в Барнаул и Сростки, встреч с краеведами и знакомства с документами. Два дня зрители слушали пьесы, а после оценивали, какая из них достойна быть поставленной в театре драмы. Специально на эти читки в Барнаул приехал известный театральный критик Павел Руднев. В "Переговорке" на amic.ru поговорили о том, в чем уникальность этого проекта и нужен ли вообще Василий Шукшин современному, избалованному зрителю.

Кто в "Переговорке"



Павел Руднев – российский театровед и театральный критик. Кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г. Г. Дадамяна. Исследователь театрального процесса в современной России, автор многих книг о театре. Занимается проектной деятельностью, в том числе в различных городах России. Ведет курсы по театральной критике и театру XX-XXI веков.02:10 "Оказываешься в лаборатории, где есть возможность все поменять". О том, почему Павла Руднева так заинтересовали читки в Алтайском краевом театре драмы.

03:50 "У знатоков могут быть претензии к текстам". О том, как публика принимает Шукшина.

05:21 Смотрите фрагмент читок одной из пьес.

05:59 "Право драматурга – фантазировать". О том, что реальность и художественное слово не всегда совпадают. Но каждое из них – правдиво.

07:43 "Доформулировать художника". О том, кто такой критик на самом деле. По мнению Руднева, у его профессии неправильное название.

10:18 Еще фрагмент читок одной из пьес.

11:47 "Человек не может сам себя познать". О том, зачем нужен критик.

12:27 "Очаровать сложнее". Легко ли на самом деле удивить критика.

13:10 Об эмоциях во время читок.

15:37 "Реализация мечты, смешение эпох и времени". Павел Руднев рассказывает, как побывал в Сростках и что там увидел.

17:05 О том, что во многих регионах России гордятся знаменитыми земляками.

18:07 "Первое соприкосновение". О том, что два дня на прослушивание пяти пьес – совсем не мало.

21:09 "Нужно давать зрителю новые задачи и возможности". Будет ли смотреть избалованный зритель Центральной России "деревенского" Шукшина.

24:28 О том, какая работа проходит после читок пьесы до создания спектакля.