А нужно ли? Театральный критик об идее алтайской драмы поставить спектакль о Шукшине
По заказу театра драмы российские драматурги написали пять пьес о Василии Шукшине. По одной из них поставят спектакль
15 июня 2023, 09:45, ИА Амител
Василий Шукшин стал героем пьес. В Алтайском краевом театре драмы в конце мая прошли читки буквально только что написанных российскими драматургами пьес о нашем земляке. Авторы создали их по впечатлениям от поездки в Барнаул и Сростки, встреч с краеведами и знакомства с документами. Два дня зрители слушали пьесы, а после оценивали, какая из них достойна быть поставленной в театре драмы. Специально на эти читки в Барнаул приехал известный театральный критик Павел Руднев. В "Переговорке" на amic.ru поговорили о том, в чем уникальность этого проекта и нужен ли вообще Василий Шукшин современному, избалованному зрителю.
Кто в "Переговорке"
Павел Руднев – российский театровед и театральный критик. Кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г. Г. Дадамяна. Исследователь театрального процесса в современной России, автор многих книг о театре. Занимается проектной деятельностью, в том числе в различных городах России. Ведет курсы по театральной критике и театру XX-XXI веков.02:10 "Оказываешься в лаборатории, где есть возможность все поменять". О том, почему Павла Руднева так заинтересовали читки в Алтайском краевом театре драмы.
03:50 "У знатоков могут быть претензии к текстам". О том, как публика принимает Шукшина.
05:21 Смотрите фрагмент читок одной из пьес.
05:59 "Право драматурга – фантазировать". О том, что реальность и художественное слово не всегда совпадают. Но каждое из них – правдиво.
07:43 "Доформулировать художника". О том, кто такой критик на самом деле. По мнению Руднева, у его профессии неправильное название.
10:18 Еще фрагмент читок одной из пьес.
11:47 "Человек не может сам себя познать". О том, зачем нужен критик.
12:27 "Очаровать сложнее". Легко ли на самом деле удивить критика.
13:10 Об эмоциях во время читок.
15:37 "Реализация мечты, смешение эпох и времени". Павел Руднев рассказывает, как побывал в Сростках и что там увидел.
17:05 О том, что во многих регионах России гордятся знаменитыми земляками.
18:07 "Первое соприкосновение". О том, что два дня на прослушивание пяти пьес – совсем не мало.
21:09 "Нужно давать зрителю новые задачи и возможности". Будет ли смотреть избалованный зритель Центральной России "деревенского" Шукшина.
24:28 О том, какая работа проходит после читок пьесы до создания спектакля.
10:03:40 15-06-2023
Шукшина уже никто не читает и уже никогда читать не будет. Его "деревенских чудиков" уже давным-давно нет. Они уже никому не интересны и непонятны. А сам он был, как теперь выясняется, алкоголиком, матершинником и семейным тираном-драчуном. Стоит ли вообще тратить дотационный бюджет депрессивного края на празднества, которые реально никому не интересны, но лишь жирно кормят местных "слуг народа" и приглашённых ими "масквичей".
12:06:58 15-06-2023
Гость (10:03:40 15-06-2023) Шукшина уже никто не читает и уже никогда читать не будет. Е... "Никогда не говори никогда " (с)..."Говори" за себя...
09:50:20 22-06-2023
Гость (12:06:58 15-06-2023) "Никогда не говори никогда " (с)..."Говори" за себя...... Абсолютно с ВАМИ солидарны!
12:20:49 15-06-2023
Гость (10:03:40 15-06-2023) Шукшина уже никто не читает и уже никогда читать не будет. Е... Народ в большей его части уже почти не читает книг. Печально, но факт!
09:49:36 22-06-2023
Гость (10:03:40 15-06-2023) Шукшина уже никто не читает и уже никогда читать не будет. Е... За себя отвечайте!!! А я работаю в большой федеральной организации и ВСЕ уважают, любят творчество великого В. Шукшина!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо людям за поддержании памяти этого замечательного талантливого ЧЕЛОВЕКА!!!
11:09:16 15-06-2023
Я раньше по наивности думала, что артисты приезжают сюда бесплатно, от любви к Шукшину, а оказывается - из-за любви к деньгам. Хотят устраивать шукшинские чтения, делайте это в юбилейные года..