Алтайский театр драмы к осени впервые за многие годы получит нового главрежа

Об этом заявила министр культуры региона Елена Безрукова

30 апреля 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

В Алтайском краевом театре драмы появится новый главный режиссёр к осени этого года. Об этом во время выступления перед депутатами АКЗС 26 апреля сообщили министр культуры региона Елена Безрукова. Кто именно им станет – чиновница сообщать не стала. По неподтверждённой информации, режиссёр раньше не сотрудничал с главным театром края, но имеет хорошую репутацию, а его постановки пользуются популярностью у зрителей.

В краевом театре драмы уже много лет не было главного режиссёра, хотя руководство учреждения уже давно об этом мечтало. Директор учреждения Любовь Березина рассказывала amic.ru, что многие кандидатуры главрежа не согласовывали на уровне бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина. В частности, так "зарезали" режиссёра Алексея Логачёва, который подходил театру по всем параметрам и был готов жить в Барнауле. Кроме того, многие постановщики боятся работать в театре драмы после нескольких скандалов.

В разные годы театр драмы возглавляли такие постановщики, как Владимир Золотарь (при нём за спектакль "Войцек" театр получил две "Золотые маски"), Роман Феодори, Илья Ротенберг.