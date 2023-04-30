Алтайский театр драмы к осени впервые за многие годы получит нового главрежа
Об этом заявила министр культуры региона Елена Безрукова
30 апреля 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков
В Алтайском краевом театре драмы появится новый главный режиссёр к осени этого года. Об этом во время выступления перед депутатами АКЗС 26 апреля сообщили министр культуры региона Елена Безрукова. Кто именно им станет – чиновница сообщать не стала. По неподтверждённой информации, режиссёр раньше не сотрудничал с главным театром края, но имеет хорошую репутацию, а его постановки пользуются популярностью у зрителей.
В краевом театре драмы уже много лет не было главного режиссёра, хотя руководство учреждения уже давно об этом мечтало. Директор учреждения Любовь Березина рассказывала amic.ru, что многие кандидатуры главрежа не согласовывали на уровне бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина. В частности, так "зарезали" режиссёра Алексея Логачёва, который подходил театру по всем параметрам и был готов жить в Барнауле. Кроме того, многие постановщики боятся работать в театре драмы после нескольких скандалов.
В разные годы театр драмы возглавляли такие постановщики, как Владимир Золотарь (при нём за спектакль "Войцек" театр получил две "Золотые маски"), Роман Феодори, Илья Ротенберг.
10:09:19 30-04-2023
А когда молодежный театр получит нового директора?
10:39:42 30-04-2023
Можно по разному относиться к Карлину, но у него была положительная черта - он не был русофобом. Поэтому знал цену "масочнику" Золотарю и другим варягам - режиссерам. Хорошо, что "Золотая Маска" стала менять формат и направление, хорошо, что из её списка выпали Серебренников, Бутусов, Крымов и Кулябин.. Хорошо, если новый главреж будет трезвомыслящим Гражданином и будет привлекать зрителя умными постановками, а не эпатажными новомодными переделками классики...
11:27:25 30-04-2023
В институте культуры есть целая кафедра "театральной режиссуры". Там подготовка режиссеров поставлен на поток. Каждый год их выпускают "вагонами". Куда они деваются, никто не знает. Зачем такая кафедра нужна? Неужели нет там специалистов, которые могли бы ставить спектакли.
20:59:05 30-04-2023
Неужели в драму можно будет ходить без боязни нарушения своей психики?! Была последний раз года 4 назад, до сих пор -бррр...
23:19:53 30-04-2023
Гость (20:59:05 30-04-2023) Неужели в драму можно будет ходить без боязни нарушения свое... Да, вы правы! Директора бы заменить в драме, чтобы восстановить былую славу краевого театра.