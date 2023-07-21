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В Барнауле перекрыли часть улицы из-за огромной дыры в асфальте

Проезд закрыт по одной из полос

21 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле перекрыли движение по улице Аванесова в районе дома № 112. Там утром 21 июля образовалась огромная дыра в асфальте.

"Место провала огорожено, перекрыто движение по одной полосе. Причина инцидента устанавливается", – пояснили в мэрии.

С произошедшим сейчас разбираются дорожники и сотрудники Барнаульского водоканала.

Водителей просят быть осторожными и выбирать маршрут с учетом случившегося.

Барнаул Происшествия Дороги

Комментарии 6

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Гость

12:41:00 21-07-2023

Ну все, хана, вечером пробища огромная будет.

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Гость

12:48:00 21-07-2023

Гость (12:41:00 21-07-2023) Ну все, хана, вечером пробища огромная будет.... Это я погорячился про вечер, уже от Конева стоят.

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12:48:59 21-07-2023

провал возле церковного забора? Знак божий не меньше!

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Гость

13:01:23 21-07-2023

Место провала огорожено, ну и зря, надо наоборот, да и людей туда водить, да деньги с них брать

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Гость

13:13:58 21-07-2023

Гость (13:01:23 21-07-2023) Место провала огорожено, ну и зря, надо наоборот, да и людей... Ну да, есть в Пятигорске провал, билеты в который О. Бендер продавал. Теперь и у нас есть своя достопримечательность "Барнаульский провал имени Аванесова")))

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Гость

13:43:20 21-07-2023

На всё воля божья, аминь

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