В Барнауле перекрыли часть улицы из-за огромной дыры в асфальте

Проезд закрыт по одной из полос

21 июля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле перекрыли движение по улице Аванесова в районе дома № 112. Там утром 21 июля образовалась огромная дыра в асфальте.

"Место провала огорожено, перекрыто движение по одной полосе. Причина инцидента устанавливается", – пояснили в мэрии.

С произошедшим сейчас разбираются дорожники и сотрудники Барнаульского водоканала.

Водителей просят быть осторожными и выбирать маршрут с учетом случившегося.