В Барнауле перекрыли часть улицы из-за огромной дыры в асфальте
Проезд закрыт по одной из полос
21 июля 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле перекрыли движение по улице Аванесова в районе дома № 112. Там утром 21 июля образовалась огромная дыра в асфальте.
"Место провала огорожено, перекрыто движение по одной полосе. Причина инцидента устанавливается", – пояснили в мэрии.
С произошедшим сейчас разбираются дорожники и сотрудники Барнаульского водоканала.
Водителей просят быть осторожными и выбирать маршрут с учетом случившегося.
12:41:00 21-07-2023
Ну все, хана, вечером пробища огромная будет.
12:48:00 21-07-2023
Гость (12:41:00 21-07-2023) Ну все, хана, вечером пробища огромная будет.... Это я погорячился про вечер, уже от Конева стоят.
12:48:59 21-07-2023
провал возле церковного забора? Знак божий не меньше!
13:01:23 21-07-2023
Место провала огорожено, ну и зря, надо наоборот, да и людей туда водить, да деньги с них брать
13:13:58 21-07-2023
Гость (13:01:23 21-07-2023) Место провала огорожено, ну и зря, надо наоборот, да и людей... Ну да, есть в Пятигорске провал, билеты в который О. Бендер продавал. Теперь и у нас есть своя достопримечательность "Барнаульский провал имени Аванесова")))
13:43:20 21-07-2023
На всё воля божья, аминь