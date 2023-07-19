Абитуриенты Алтайского края смогут подать документы в Томский политех в своем городе

ТПУ откроет несколько выездных приемных комиссий

19 июля 2023, 09:05, ИА Амител

Томский политехнический университет / Фото: пресс-служба вуза

Выездная приемная комиссия Томского политехнического университета отправляется в Алтайский край. С 21 по 23 июля 2023 года она будет работать в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Абитуриенты смогут задать любые вопросы о поступлении и подать документы.

Барнаул

В столице Алтайского края приемная комиссия будет работать 21 июля. Она расположится в гимназии № 42 (пр. Красноармейский, 133) и будет принимать абитуриентов с 14 до 19 часов.

Бийск

На следующий день, 22 июля, пункт приемной комиссии Томского политеха развернется в Бийске. Он будет работать в офисном здании по адресу ул. Вали Максимовой, 94, в кабинете 307. Абитуриентов будут ждать с 11 до 18 часов.

Рубцовск

А 23 июля ТПУ на один день откроет пункт приема документов в Рубцовске. Он расположится на первом этаже гостиницы Алтай Gold (ул. Комсомольская, 210а) и будет работать с 12 до 19 часов.

Какие будут направления?

Подать документы абитуриенты могут на 33 направления бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 16 групп научных специальностей аспирантуры. Для них в этом году открыто 3 446 бюджетных мест.

Какие нужны документы?

С собой абитуриентам необходимо взять:

паспорт;

документ о предыдущем образовании;

СНИЛС (для граждан РФ).

Также с собой можно взять дипломы, сертификаты, медали и другие награды, чтобы специалисты вуза смогли подсказать, какими преимуществами при поступлении может воспользоваться абитуриент. Например, при поступлении в Томский политех можно получить до 10 дополнительных баллов за призовые места и победы в различных олимпиадах школьников, аттестат с отличием, волонтерскую деятельность, успехи в спорте и многое другое.

На поступление без экзаменов могут рассчитывать победители и призеры олимпиад по школьным предметам. Для большинства специальностей Томского политеха это математика, физика, информатика, русский язык, а также химия, география и обществознание. С полным порядком приема в вуз можно ознакомиться на сайте.

Томский политехнический университет входит в топ-10 национальных, топ-100 международных предметных рейтингов и участвует в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030".