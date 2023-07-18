"Баттл-карта" инженерных вузов Сибири: сравниваем по основным параметрам
В какой технический университет поступить, если он не в Москве или Питере?
18 июля 2023, 09:00, ИА Амител
Уже несколько лет подряд государство увеличивает количество бюджетных мест на технических направлениях, поскольку промышленные предприятия и компании страны испытывают кадровый голод. А потому поступать в технический университет сегодня – хорошая идея, ведь инженер – профессия, по которой предлагают высокую зарплату и хорошие условия труда. Но куда именно? Свой рейтинг составили в Томском политехническом университете.
Какие вузы рассматриваем?
Топовые университеты расположены не только в Москве и Санкт-Петербурге. В Сибирском регионе тоже есть сильные инженерные вузы, которые занимают высокие позиции в рейтингах. Это отличная альтернатива для выпускников, которые хотят получить качественное образование, не уезжая далеко от дома.
Для сравнения выбраны вузы, которые:
- расположены в региональных центрах Сибири: Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Кемерове, Красноярске и Томске;
- имеют больше всего специальностей инженерного профиля.
От Красноярска, например, в обзор вошел Сибирский федеральный университет: вуз, где больше половины студентов учатся на естественнонаучных и инженерных направлениях. Томск, кроме крупного ТПУ, представляет ТУСУР – в этих двух вузах открыты передовые инженерные школы.
Участники:
- Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ);
- Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ);
- Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ);
- Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ);
- Омский государственный технический университет (ОмГТУ);
- Сибирский федеральный университет (СФУ);
- Томский политехнический университет (ТПУ);
- Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
Какие параметры учитывали?
Чтобы сравнить университеты, был использован официальный источник – мониторинг эффективности вузов Минобрнауки РФ за 2022 год. Из этого исследования было выбрано два параметра:
- Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в бакалавриат/специалитет (показывает уровень знаний будущих сокурсников).
- Число олимпиадников (популярен ли вуз у самых умных).
Вторая группа источников – рейтинги:
- авторитетный международный рейтинг QS*, в котором большое значение имеют научные достижения;
- российский рейтинг RAEX* – делает акцент на образовании;
- рейтинг российского информационного агентства "Интерфакс" – учитывает инновационность вуза;
- рейтинг "100 лучших вузов России" журнала Forbes*.
* QS ("КьюЭс"); RAEX ("АрЭйИЭкс"); Forbes ("Форбс").
* Занимает 1-е место среди российских участников рейтинга в областях "Нефтегазовое дело" (14-е в мире), "Химический инжиниринг".
** Занимает 1-е место по предметам "Химическая технология", "Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника", 2-е – по "Ядерным технологиям".
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