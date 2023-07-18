"Баттл-карта" инженерных вузов Сибири: сравниваем по основным параметрам

В какой технический университет поступить, если он не в Москве или Питере?

18 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Студенты / Фото: пресс-служба ТПУ

Уже несколько лет подряд государство увеличивает количество бюджетных мест на технических направлениях, поскольку промышленные предприятия и компании страны испытывают кадровый голод. А потому поступать в технический университет сегодня – хорошая идея, ведь инженер – профессия, по которой предлагают высокую зарплату и хорошие условия труда. Но куда именно? Свой рейтинг составили в Томском политехническом университете.

Какие вузы рассматриваем?

Топовые университеты расположены не только в Москве и Санкт-Петербурге. В Сибирском регионе тоже есть сильные инженерные вузы, которые занимают высокие позиции в рейтингах. Это отличная альтернатива для выпускников, которые хотят получить качественное образование, не уезжая далеко от дома.

Для сравнения выбраны вузы, которые:

расположены в региональных центрах Сибири: Новосибирске, Омске, Барнауле, Иркутске, Кемерове, Красноярске и Томске;

имеют больше всего специальностей инженерного профиля.

От Красноярска, например, в обзор вошел Сибирский федеральный университет: вуз, где больше половины студентов учатся на естественнонаучных и инженерных направлениях. Томск, кроме крупного ТПУ, представляет ТУСУР – в этих двух вузах открыты передовые инженерные школы.

Участники:

Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ);

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ);

Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ);

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ);

Омский государственный технический университет (ОмГТУ);

Сибирский федеральный университет (СФУ);

Томский политехнический университет (ТПУ);

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Какие параметры учитывали?

Чтобы сравнить университеты, был использован официальный источник – мониторинг эффективности вузов Минобрнауки РФ за 2022 год. Из этого исследования было выбрано два параметра:

Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в бакалавриат/специалитет (показывает уровень знаний будущих сокурсников). Число олимпиадников (популярен ли вуз у самых умных).

Вторая группа источников – рейтинги:

авторитетный международный рейтинг QS*, в котором большое значение имеют научные достижения;

российский рейтинг RAEX* – делает акцент на образовании;

рейтинг российского информационного агентства "Интерфакс" – учитывает инновационность вуза;

рейтинг "100 лучших вузов России" журнала Forbes*.

Сравнительная таблица вузов / Фото: пресс-служба ТПУ

* QS ("КьюЭс"); RAEX ("АрЭйИЭкс"); Forbes ("Форбс").

* Занимает 1-е место среди российских участников рейтинга в областях "Нефтегазовое дело" (14-е в мире), "Химический инжиниринг".

** Занимает 1-е место по предметам "Химическая технология", "Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника", 2-е – по "Ядерным технологиям".