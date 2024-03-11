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Абрамович хочет купить знаменитый футбольный клуб в Испании

В 2022 году бизнесмен из-за санкций был вынужден продать "Челси"

11 марта 2024, 17:30, ИА Амител

ФК "Валенсия" / Фото: valenciacf.com
ФК "Валенсия" / Фото: valenciacf.com

Российский бизнесмен и бывший владелец "Челси" Роман Абрамович хочет купить испанский футбольный клуб "Валенсия", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на местное авторитетное издание AS.

"Болельщики испанской команды надеются, что с возможной сменой владельца положение клуба серьезно улучшится", – отмечает испанское издание.

На данный момент "Валенсия" занимает восьмую строчку испанской лиги, набрав 40 очков в 27 матчах.

Напомним, Абрамович в 2003 году купил английский клуб "Челси", который на тот момент находился в плачевном состоянии, и сделал из него один из лучших футбольных клубов в мире. В 2022 году Абрамович из-за санкций был вынужден продать "Челси".

Фото: pxhere.com

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Комментарии 7

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Гость

17:59:10 11-03-2024

Всё правильно! А россиянам импортозамещение.

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Дима

18:45:53 11-03-2024

в Кредит или за Наличку?

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Гость

22:02:37 11-03-2024

Дима (18:45:53 11-03-2024) в Кредит или за Наличку?...
Главное что на честно заработанное в России.

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Гость.

11:55:27 12-03-2024

Гость (22:02:37 11-03-2024)
Главное что на честно заработанное в России.... Хороший сарказм.Не в бровь, а в глаз.А наши законы позволяют таким ещё и переводить "бабло" в офшоры.

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Гость

19:26:23 11-03-2024

В 2022 году бизнесмен из-за санкций был вынужден продать "Челси"---------- Рома настолько идиот, чтоб на те же самые грабли снова прыгнуть?))) Не верю. (с)

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Гость

19:52:04 11-03-2024

Такие нелюди должны быть раскулачены и высланы из страны , все до единого. А то как трубы лопаются - советы виноваты , а как яхты , клубы надо тарифы поднимать.... На кол всех воров перестройки!

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ыть

09:28:05 12-03-2024

Пусть купит барнаульское Динамо и сделает из него лучшую команду в мире.

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