Абрамович хочет купить знаменитый футбольный клуб в Испании
В 2022 году бизнесмен из-за санкций был вынужден продать "Челси"
11 марта 2024, 17:30, ИА Амител
Российский бизнесмен и бывший владелец "Челси" Роман Абрамович хочет купить испанский футбольный клуб "Валенсия", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на местное авторитетное издание AS.
"Болельщики испанской команды надеются, что с возможной сменой владельца положение клуба серьезно улучшится", – отмечает испанское издание.
На данный момент "Валенсия" занимает восьмую строчку испанской лиги, набрав 40 очков в 27 матчах.
Напомним, Абрамович в 2003 году купил английский клуб "Челси", который на тот момент находился в плачевном состоянии, и сделал из него один из лучших футбольных клубов в мире. В 2022 году Абрамович из-за санкций был вынужден продать "Челси".
17:59:10 11-03-2024
Всё правильно! А россиянам импортозамещение.
18:45:53 11-03-2024
в Кредит или за Наличку?
22:02:37 11-03-2024
Дима (18:45:53 11-03-2024) в Кредит или за Наличку?...
Главное что на честно заработанное в России.
11:55:27 12-03-2024
Гость (22:02:37 11-03-2024)
Главное что на честно заработанное в России.... Хороший сарказм.Не в бровь, а в глаз.А наши законы позволяют таким ещё и переводить "бабло" в офшоры.
19:26:23 11-03-2024
В 2022 году бизнесмен из-за санкций был вынужден продать "Челси"---------- Рома настолько идиот, чтоб на те же самые грабли снова прыгнуть?))) Не верю. (с)
19:52:04 11-03-2024
Такие нелюди должны быть раскулачены и высланы из страны , все до единого. А то как трубы лопаются - советы виноваты , а как яхты , клубы надо тарифы поднимать.... На кол всех воров перестройки!
09:28:05 12-03-2024
Пусть купит барнаульское Динамо и сделает из него лучшую команду в мире.