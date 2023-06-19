Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович не соглашается отдавать деньги Украине

Бизнесмен хочет, чтобы часть средств получили пострадавшие из России

19 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский бизнесмен, бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не подписывает документы о передаче средств, вырученных с продажи клуба, Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источников, Абрамович настаивает на том, чтобы часть денег передали пострадавшим из России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого.

При этом власти Великобритании рассчитывают на то, что деньги удастся перевести Украине до зимы.

Напомним, что Роман Абрамович объявил о продаже "Челси" в марте 2022 года.