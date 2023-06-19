Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович не соглашается отдавать деньги Украине
Бизнесмен хочет, чтобы часть средств получили пострадавшие из России
19 июня 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский бизнесмен, бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не подписывает документы о передаче средств, вырученных с продажи клуба, Украине. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источников, Абрамович настаивает на том, чтобы часть денег передали пострадавшим из России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого.
При этом власти Великобритании рассчитывают на то, что деньги удастся перевести Украине до зимы.
Напомним, что Роман Абрамович объявил о продаже "Челси" в марте 2022 года.
08:39:01 19-06-2023
Да здравствует свобода предпринимательства...
08:49:08 19-06-2023
Всё, что он сделал, это прихватизировал советские предприятия в сговоре с семейкой Ель... на. Теперь живёт на Западе как царь иудейский, соря миллионами долларов направо и налево, купаясь в запредельной роскоши, а те же русские шахтёры массово мрут уже в 50 лет и живут по сравнению с советским временем в полной нищете и безысходности.
09:33:12 19-06-2023
Серьмяжная правда (08:49:08 19-06-2023) Всё, что он сделал, это прихватизировал советские предприяти... А что Вас больше всего расстраивает - что у Абрамовича получилось так сделать , или что это не получилось у Вас? Думаю, имея шанс разбогатеть , Вы навряд ли думали бы о бедных шахтерах и голодных детях Зимбабве...
11:33:24 19-06-2023
Гость (09:33:12 19-06-2023) А что Вас больше всего расстраивает - что у Абрамовича получ... Что он сделал чтобы разбогатеть, поднял бизнес с нуля, ну не смешите народ, он конечно у нас бестолковый, но не до такой же степени.
08:57:05 19-06-2023
Наивный он ...
09:02:00 19-06-2023
А разве обязан?
09:12:51 19-06-2023
Неплохо бы Абрамовичу перед тем как перевести деньги куда укажут и казачка сплясать.Продемонстрировать полную и безусловность приверженность свободе и демократии развитого цивилизованного общества.
09:22:33 19-06-2023
Побольше выкладывайте в иностранное, не то ещё будет
09:25:30 19-06-2023
Гость (09:22:33 19-06-2023) Побольше выкладывайте в иностранное, не то ещё будет... Подскажи мудрейший во что олигархам вкладываться? В ладу гранту.?
09:48:39 19-06-2023
Насколько я понял у него эти деньги отобрали и не отдают, типа если он их не отдаст Украине все равно не получит, такая вот у них частная собственность.
09:48:48 19-06-2023
Думаю, имея шанс разбогатеть **** У нас ещё никто не разбогател, внедряя собственные научно-технические разработки и технологии. Все состояния делаются исключительно на хищениях и мошенничествах. В других странах за это сажают очень на долго, либо расстреливают публично. А то, что творится у нас иначе как иго граждан израиля не назовёшь!
10:11:56 19-06-2023
Серьмяжная правда (09:48:48 19-06-2023) Думаю, имея шанс разбогатеть **** У нас ещё никто не разбога... Это в каких странах публично расстреливают за предпринимательскую деятельность?
10:12:22 19-06-2023
"не говорю, что завтра они [счета] будут заморожены, но если решения подобного рода с разными вариациями будут приниматься – я, прошу меня извинить за простоту выражений, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить свои средства» (с)
10:21:29 19-06-2023
Можно подумать что кто-то у него будет спрашивать, отберут или это или что-то другое. Вброс для пиара "патриотичности" Абрамовича. Зарубежные активы россионских олигархов так или иначе работают на Европу и США, а значит против России.
10:33:26 19-06-2023
Гость (10:11:56 19-06-2023) Это в каких странах публично расстреливают за предпринимател... За хищения из бюджета взятки и мошенничества расстреливают в Китае. А вы разве не знали?
11:39:44 19-06-2023
Разницу между предпринимателями и госслужащими улавливаете или для вас это одно и тоже.
13:06:15 19-06-2023
По-моему, по нашим законам никому нельзя воровать ни частное ,ни государственное ни предпринимателям, ни госслужащим.Или кому-то можно безнаказанно воровать? Расскажите, пожалуйста!
14:19:12 19-06-2023
Гость (13:06:15 19-06-2023) По-моему, по нашим законам никому нельзя воровать ни частное... Как предприниматель может украсть казённые деньги, не расскажите.
13:20:23 19-06-2023
Гость (11:39:44 19-06-2023) Разницу между предпринимателями и госслужащими улавливаете и... Так оно, что ни госслужащий, то предприниматель)
11:47:10 19-06-2023
Гость (10:33:26 19-06-2023) За хищения из бюджета взятки и мошенничества расстреливают в... Не знаю как сейчас с правоприменением расстрела, скорей всего это исключительные случаи, но коррупция в Китае цветёт и пышит пропорционально экономическому росту, который нам пока не снился. Но я не против введения смертной казни в особо вопиющих случаях, когда человек уже безвозратно нечеловек.
10:37:12 19-06-2023
Пора бы наконец-то осознать, что олигархия лишила нашу страну будущего, а сейчас занимается массовым физическим уничтожением славянского населения руками самого этого населения, пользуясь изощренными методами пропаганды и нейролингвистического программирования.
10:42:10 19-06-2023
Говорил всем этим финансовым акулам деньги не держать за бугром Начальник - говорил. И что, не хотели даже слушать. Верили в честные западные суды. И получилось , что денежки УКРАДЕННЫЕ у народа у них западная демократия экспоприировала. И Родину обокрали и врагам отдали безропотно. Вот так.
11:46:10 19-06-2023
Гость (10:42:10 19-06-2023) Говорил всем этим финансовым акулам деньги не держать за буг... Как обычно царь хороший, бояре плохие, до чего у нас наивный народ , кто то до сих пор верит, что достаточно по телевизору сказать не храните деньги на западе и все его послушались, и что именно так это работает, а законы, нет это не для нас, нам достаточно самопиара президента.))
10:50:57 19-06-2023
Нашим,вашим. Сеем,пашем.
13:06:16 19-06-2023
Посодют Ромку! Как пить дать посодют! Если подпишет деньги укропам – в России ему уголовка за помощь ВСУ и пособничество терроризму. Статью-то недавно приняли. Бриты уже всё, что хотели, у Абрамовича отжали. Назад в ближайшем будущем не отдадут. Видимо, остались активы в РФ. Но как передаст бабки шароварникам, то и на Родине всего лишится плюс тюрьма.
14:24:50 19-06-2023
прогноз (13:06:16 19-06-2023) Посодют Ромку! Как пить дать посодют! Если подпишет деньги... Не смешите наши олигархи, как жили, так и живут припеваючи, что-то не один из них не вылетел из списка Форбс, они ещё богаче стали.
16:33:27 19-06-2023
В натуре,на бабки бакланят.Век воли не видать.