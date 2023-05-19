Администрация и жители Затона готовятся к паводку
В районе уже проверили систему оповещения и повторно обходят дома
19 мая 2023, 11:36, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В барнаульском районе Затон продолжают подготовку к паводку, которая стартовала в начале года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что в районе уже проверили работу трёх систем оповещения, а также для информирования есть соответствующие стенды. Они расположены по следующим адресам: ул. Водников, 11, Озёрная, 2, Лермонтова, 20, Лоцманская, 11, пер. Почтовый, 4.
Сейчас представители администрации проводят обход жителей. Глава Центрального района отметила, что подготовка к паводку находится на особом контроле.
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12:17:39 19-05-2023
Они там кедры высадили же недавно. Все саженцы смоет.
12:36:40 19-05-2023
Снести бульдозерами все дома в этом затоне и не заниматься чёртичем каждый год! Там уже у всех по три квартиры в Барнауле, выданные под переселение. Без судоремонтного завода посёлок в Затоне не нужен.