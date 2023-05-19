Администрация и жители Затона готовятся к паводку

В районе уже проверили систему оповещения и повторно обходят дома

19 мая 2023, 11:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В барнаульском районе Затон продолжают подготовку к паводку, которая стартовала в начале года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что в районе уже проверили работу трёх систем оповещения, а также для информирования есть соответствующие стенды. Они расположены по следующим адресам: ул. Водников, 11, Озёрная, 2, Лермонтова, 20, Лоцманская, 11, пер. Почтовый, 4.

Сейчас представители администрации проводят обход жителей. Глава Центрального района отметила, что подготовка к паводку находится на особом контроле.