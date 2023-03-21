В Москве высоко оценили подготовку Алтайского края к паводку

Проверку в регионе провела комиссия центрального аппарата МЧС

21 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край успешно прошёл федеральную проверку готовности к прохождению паводка в 2023 году. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщил председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО Виктор Орлов. По его словам, регион получил высокую оценку.

Инспекцию проводила комиссия центрального аппарата МЧС России, а также представители профильных федеральных ведомств. По словам Орлова, проверка уже завершена в трёх регионах: Новосибирской области, а также Алтайском и Красноярском краях.

Все эти субъекты получили высокую оценку готовности, подчеркнул председатель. При этом глава алтайского МЧС Александр Макаров высказался о результатах проверки более скромно.

"Были определены некоторые недостатки, но в целом субъект готов", – пояснил Макаров.

Он также отметил, что подготовка к паводку в Алтайском крае продолжается. Сотрудники МЧС проводят чернение и распиловку льда, а также профилактические взрывные работы. Работа оперативных групп в случае ухудшения обстановки уже спланирована, подчеркнул Макаров.

Кроме того, руководитель краевого управления МЧС сообщил, что вскрытие рек на Алтае в этом году прогнозируют раньше обычного.