Административное дело завели на водителя барнаульской маршрутки за телефон и семечки

Полиция проверяет работника общественного транспорта

19 мая 2024, 18:28, ИА Амител

Водитель маршрутки / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле возбудили административное дело в отношении водителя маршрутки № 137, о котором ранее рассказали в соцсетях. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, мужчина во время работы в одной руке держал телефон, а другой щелкал семечки. Все это он делал, пока вез людей в салоне.

"Разве пассажиры не люди? Разве водитель может себе такое позволять. Причем рядом сидела женщина-кондуктор и ни разу не сделала ему замечание. Ужас. Водители – мы же тоже люди", – возмущалась одна из тех, кто ехала в автобусе.

Правоохранители после жалоб возбудили в отношении мужчины дело.