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Административное дело завели на водителя барнаульской маршрутки за телефон и семечки

Полиция проверяет работника общественного транспорта

19 мая 2024, 18:28, ИА Амител

Водитель маршрутки / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель маршрутки / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле возбудили административное дело в отношении водителя маршрутки № 137, о котором ранее рассказали в соцсетях. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, мужчина во время работы в одной руке держал телефон, а другой щелкал семечки. Все это он делал, пока вез людей в салоне.

"Разве пассажиры не люди? Разве водитель может себе такое позволять. Причем рядом сидела женщина-кондуктор и ни разу не сделала ему замечание. Ужас. Водители – мы же тоже люди", – возмущалась одна из тех, кто ехала в автобусе.

Правоохранители после жалоб возбудили в отношении мужчины дело.

Барнаул Транспорт

Комментарии 6

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Гость

19:46:29 19-05-2024

В 41 маршрутке подхожу, протягиваю за проезд. Водила видос смотрит, я ему, может лучше на дорогу смотреть? Он даже ухом не повёл.

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Гость

20:27:38 19-05-2024

Гость (19:46:29 19-05-2024) В 41 маршрутке подхожу, протягиваю за проезд. Водила видос с... Легонько ткнуть его носом в видос. Водитель маршрутки - это диагноз.

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Гость

07:30:23 20-05-2024

Мы (пассажиры) тоже люди.)
А кто ещё люди? Пассажиры на каких людей похожи?

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Гость

07:58:50 20-05-2024

У них зарплата наверное маленькая

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Гость

13:12:06 20-05-2024

Администрация контролирует качество маршрута, закрывая эти маршруты или сговорясь с другим перевозчиком. Так закрыли 17,19,29 маршруты. А проверять трудовое законодательство, охрану труда - это не их дело? Конечная автобусов 75,47,18 маршрутов - где туалет, где стоянка автобусов - этого просто нет. Перевозчик 29 маршрута не заключал с водителями трудовые договора.

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ворчун

15:23:37 20-05-2024

Я как-то ехал на 58-м (это когда ещё разбитые каунти по нему катались) — шофёр, редиска, ел ШАШЛЫК! Везя при этом голодных людей с работы! 🤣

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