Административное дело завели на водителя барнаульской маршрутки за телефон и семечки
Полиция проверяет работника общественного транспорта
19 мая 2024, 18:28, ИА Амител
Водитель маршрутки / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле возбудили административное дело в отношении водителя маршрутки № 137, о котором ранее рассказали в соцсетях. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам горожан, мужчина во время работы в одной руке держал телефон, а другой щелкал семечки. Все это он делал, пока вез людей в салоне.
"Разве пассажиры не люди? Разве водитель может себе такое позволять. Причем рядом сидела женщина-кондуктор и ни разу не сделала ему замечание. Ужас. Водители – мы же тоже люди", – возмущалась одна из тех, кто ехала в автобусе.
Правоохранители после жалоб возбудили в отношении мужчины дело.
19:46:29 19-05-2024
В 41 маршрутке подхожу, протягиваю за проезд. Водила видос смотрит, я ему, может лучше на дорогу смотреть? Он даже ухом не повёл.
20:27:38 19-05-2024
Гость (19:46:29 19-05-2024) В 41 маршрутке подхожу, протягиваю за проезд. Водила видос с... Легонько ткнуть его носом в видос. Водитель маршрутки - это диагноз.
07:30:23 20-05-2024
Мы (пассажиры) тоже люди.)
А кто ещё люди? Пассажиры на каких людей похожи?
07:58:50 20-05-2024
У них зарплата наверное маленькая
13:12:06 20-05-2024
Администрация контролирует качество маршрута, закрывая эти маршруты или сговорясь с другим перевозчиком. Так закрыли 17,19,29 маршруты. А проверять трудовое законодательство, охрану труда - это не их дело? Конечная автобусов 75,47,18 маршрутов - где туалет, где стоянка автобусов - этого просто нет. Перевозчик 29 маршрута не заключал с водителями трудовые договора.
15:23:37 20-05-2024
Я как-то ехал на 58-м (это когда ещё разбитые каунти по нему катались) — шофёр, редиска, ел ШАШЛЫК! Везя при этом голодных людей с работы! 🤣