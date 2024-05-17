Три автомобиля столкнулись на Змеиногорском тракте под Барнаулом

На месте работают сотрудники ДПС и реанимационная бригада

17 мая 2024, 20:34, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: unsplash.com

Массовое ДТП произошло на Змеиногорском тракте – в сторону Барнаула собралась большая пробка. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев, на месте работают сотрудники ДПС и реанимационная бригада.

Подробности происшествия пока неизвестны. О количестве пострадавших и их состоянии информации нет. Обстоятельства выясняются.