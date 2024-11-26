Администратор Буйнова опровергла слухи об ухудшении его здоровья

По словам Елены Козырь, музыкант здоров и продолжает ежедневно работать

26 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Александр Буйнов / Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Администратор певца Александра Буйнова Елена Козырь опровергла ухудшение состояния артиста. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что у Буйнова рак предстательной железы последней стадии. Утверждалось, что ему присвоили паллиативный статус, поскольку возможностей для ремиссии у него не осталось.

"Это недостоверная информация. Не верьте ей. Он себя чувствует прекрасно. У нас расписан каждый день. Вчера были съемки и концерт, сегодня съемки и концерт", – отметила она.

Отметим, что в августе супруга артиста, Елена, опровергала слухи о госпитализации Буйнова из-за появления новых опухолевых очагов. По ее словам, супруг был здоров и продолжает свои выступления.