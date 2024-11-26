Александру Буйнову из-за рака присвоили паллиативный статус
Впервые болезнь у него диагностировали 20 лет назад
26 ноября 2024, 16:45, ИА Амител
Артисту Александру Буйнову был присвоен статус паллиативного пациента, так как у него диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии, пишет Shot.
Рак простаты был обнаружен у Буйнова около 20 лет назад. В 2011 году болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако в конце августа СМИ сообщили о рецидиве онкологического заболевания у артиста. Однако жена Буйнова опровергла эту информацию, заявив, что он здоров.
Согласно информации Shot, в ноябре Буйнов обратился за медицинской помощью из-за ухудшения своего состояния. Врачи провели обследование и назначили лечение, а также выдали лекарства на случай обострения симптомов.
В медицинском учреждении подтвердили, что у артиста вновь диагностирован рак четвертой стадии. По словам источника, в настоящее время не рассматривается возможность выздоровления или ремиссии.
17:14:59 26-11-2024
Не пишите что попало ! Все у Буйнова хорошо.
17:15:05 26-11-2024
Печально.
17:57:38 26-11-2024
А кто дал право медицинской организации разглашать информацию о пациенте? Я бы привлекала к уголовной ответственности за такое!
18:13:26 26-11-2024
Гость (17:57:38 26-11-2024) А кто дал право медицинской организации разглашать информаци... Жена Буйнова уже занялась этим !
06:38:22 27-11-2024
Гость (18:13:26 26-11-2024) Жена Буйнова уже занялась этим !...
Чаще бы другим занималась.
06:53:28 27-11-2024
Желаю Александру полного благополучия, муженства,спокойствия! Всё будет хорошо! Александр очень нам нужен.
Но сообщать столь закрытые данные о человеке -это нечто.Где же врачебная тайна?