Александру Буйнову из-за рака присвоили паллиативный статус

Впервые болезнь у него диагностировали 20 лет назад

26 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1413615

Артисту Александру Буйнову был присвоен статус паллиативного пациента, так как у него диагностировали рак предстательной железы четвертой стадии, пишет Shot.

Рак простаты был обнаружен у Буйнова около 20 лет назад. В 2011 году болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако в конце августа СМИ сообщили о рецидиве онкологического заболевания у артиста. Однако жена Буйнова опровергла эту информацию, заявив, что он здоров.

Согласно информации Shot, в ноябре Буйнов обратился за медицинской помощью из-за ухудшения своего состояния. Врачи провели обследование и назначили лечение, а также выдали лекарства на случай обострения симптомов.

В медицинском учреждении подтвердили, что у артиста вновь диагностирован рак четвертой стадии. По словам источника, в настоящее время не рассматривается возможность выздоровления или ремиссии.