В этот день Солнце снова проявит вспышечную активность

26 сентября 2023, 12:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

26 сентября Земля вновь подвергнется атаке геоударов, которые приведут к магнитной буре. Об этом пишут СМИ со ссылкой на специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Насколько мощной будет магнитная буря 26 сентября и когда закончится – в материале amic.ru.

Что за серия магнитных ударов накрыла Землю?

Действительно, геомагнитная обстановка в последние дни оставляет желать лучшего. Только за последние сутки магнитосферу расколол яростный и почти адский поток геоударов. Они возникли хаотично, в ночь с 24 на 25 сентября, достигнув отметки 2 нейтральных балла до 5 баллов геомагнитной активности и даже едва ли не достигнув критических 6 баллов.

А что ждать 26 сентября?

В этот день Солнце снова проявит вспышечную активность. Но после воздействия жестких геоударов придет ожидаемый период временного покоя и стабильности, иными словами, период полного магнитосферного штиля.

Какой силы будет магнитная буря?

С полуночи до 6 утра и с 15 до 21 часа вечера по мск геоудары достигнут магнитуды 2 балла. Это соответствует нейтральной геомагнитной обстановке. С 6 утра до 12 часов дня по московскому времени сила геоударов достигнет своего максимума за сутки и составит 4 балла – этот показатель характеризует мощную магнитную бурю. С 12 до 15 часов дня по мск сила геоударов ослабнет на одну ступень на шкале активности и составит 3 балла, что является характеристикой средней магнитной бури. С 21 часа вечера до полуночи нового дня по мск сила геоударов снизится до минимального значения – 1 балл. Этот показатель характерен для полного магнитного штиля в магнитосфере.

Когда ждать следующую магнитную бурю?

Пока не ясно, затронет ли длительный период геоударов начало и середину октября. Впрочем, согласно предварительным прогнозам, уже сейчас понятно, что сентябрь не будет тихим и спокойным.

Так, влияние магнитных бурь обострится уже с 28 по 30 сентября. 29 сентября они достигнут опасных отметок – 4 балла и выше.

И как пережить этот период?

Поскольку механизм воздействия магнитных бурь на человека до сих пор не изучен, врачи ограничиваются только общими советами. Они рекомендуют правильно питаться, избегать злоупотребления алкоголем и жирной пищей и больше времени проводить на свежем воздухе.