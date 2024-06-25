Адское пекло. Как барнаульцы спасаются в 35-градусную жару

Всю неделю в Алтайском крае будет стоять аномально жаркая погода

25 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Июньская жара в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле и Алтайском крае установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха в некоторых районах достигает +40 градусов, что на несколько градусов выше нормы.

Жители Барнаула спасаются от зноя всеми доступными способами: освежаются у фонтанов, прячутся под зонтиками, приходят поближе к Оби.

Продержится такая погода до конца недели, прогнозируют синоптики.

"Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в регионе в среду и четверг. Однако серьезного понижения температуры пока не ожидается", – сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как барнаульцы спасаются от жары – в нашем фоторепортаже.