Адское пекло. Как барнаульцы спасаются в 35-градусную жару
Всю неделю в Алтайском крае будет стоять аномально жаркая погода
25 июня 2024, 06:15, ИА Амител
В Барнауле и Алтайском крае установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха в некоторых районах достигает +40 градусов, что на несколько градусов выше нормы.
Жители Барнаула спасаются от зноя всеми доступными способами: освежаются у фонтанов, прячутся под зонтиками, приходят поближе к Оби.
Продержится такая погода до конца недели, прогнозируют синоптики.
"Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в регионе в среду и четверг. Однако серьезного понижения температуры пока не ожидается", – сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Как барнаульцы спасаются от жары – в нашем фоторепортаже.
06:27:40 25-06-2024
Тепло! Хорошо!
06:34:02 25-06-2024
Шурик!!! 😆 (06:27:40 25-06-2024) Тепло! Хорошо! ... Жарко! ПЛОХО!!!
07:29:08 25-06-2024
Гость (06:34:02 25-06-2024) Жарко! ПЛОХО!!!... Тепло! Хорошо!
12:37:10 25-06-2024
Шурик!!! 😆 (06:27:40 25-06-2024) Тепло! Хорошо! ... Во всем "золотая середина" нужна, а сейчас агрессивное солнце, взрослое население особенно страдает!
13:53:55 25-06-2024
Гость (12:37:10 25-06-2024) Во всем "золотая середина" нужна, а сейчас агрессивное солнц... Вот мы и сидим в офисах под двумя кондиционерами 😎
07:43:56 25-06-2024
Надеюсь всё лето будет такое жаркое и с комарами до самой осени!
09:05:14 25-06-2024
Сергей (07:43:56 25-06-2024) Надеюсь всё лето будет такое жаркое и с комарами до самой ос... доброе утро. а зачем вам ?
09:58:51 25-06-2024
Гость (09:05:14 25-06-2024) доброе утро. а зачем вам ?... м.б. ему нравятся кровососущие?
12:37:39 25-06-2024
Сергей (07:43:56 25-06-2024) Надеюсь всё лето будет такое жаркое и с комарами до самой ос... ЮМОРИСТЫ!
14:31:52 25-06-2024
Гость (12:37:39 25-06-2024) ЮМОРИСТЫ!... Или мазохисты))
06:42:06 26-06-2024
Сергей (07:43:56 25-06-2024) Надеюсь всё лето будет такое жаркое и с комарами до самой ос... Да уж, идиотов хватает
15:21:49 25-06-2024
Было б с графиком 3/3 чтоб равномерно
15:32:48 25-06-2024
Негде барнаульцам спасаться от жары. Обь рядом, а пляжа нет никакого! Позор властям!
02:05:59 26-06-2024
Гость (15:32:48 25-06-2024) Негде барнаульцам спасаться от жары. Обь рядом, а пляжа нет ... позор барнаульцам, которые не могут условий создать себе !! я вот - в рабочее время сиди под кондиционером и дома перед приходом смску отправляешь, выходишь из машины с кондеем и дома снова кондей и +22. и никаких проблем. бассейн теплый обновил, сиди в тенёчке пей мохито. ну кайф а не погода же!
16:59:27 25-06-2024
Сами не можем решить проблему с пляжами. Надо Путину писать, чтобы спасал от жары и строил пляжи!
17:11:27 25-06-2024
Вопрос нытикам про пляжи на Оби. Где вы их желаете разместить, если коренная вода с гор идет в июне и заливает все до куда доходит? И пока вода не сойдет, то никто в здравом уме там пляж открывать не станет. Дамбу бетонную по кругу замутить и насосами из реки воду качать?? А теперь минусуйте, так здравого ответа от вас не добиться. Вы только на ладошки жамкать умеете.
17:46:35 25-06-2024
Для этого и был пляж Лесной пруд (Булыгино).
Там теперь новый микрорайон будет.