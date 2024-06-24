В регионе из-за высоких температур действует штормовое предупреждение

24 июня 2024, 13:57, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru/Екатерина Смолихина

Аномальная жара, которая установилась в Алтайском крае 21 июня, не сдает свои позиции: 24 июня воздух в регионе прогреется до +33...+38 градусов. По данным регионального ЦГМС, с 25-го по 27-е число включительно столбики термометров покажут от +30 до +36°С. При этом синоптики не исключают вероятности, что штормовое предупреждение, которое пока действует по 28 июня, придется продлять.

"Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в регионе в среду и четверг. Однако серьезного понижения температуры пока не ожидается", – сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно данным портала gismeteo.ru, в субботу в регионе столбики термометров поднимутся до +35 градусов. 30 июня ожидается жара до +32 градусов, но местами уже пройдут небольшие дожди.

И только в понедельник станет чуть прохладнее – воздух прогреется до +23 градусов, при этом ожидаются обильные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Но если верить gismeteo.ru, передышка будет недолгой: к среде температура воздуха снова составит +30 градусов.