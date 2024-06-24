Настоящее пекло. Когда в Алтайском крае спадет аномальная жара?
В регионе из-за высоких температур действует штормовое предупреждение
24 июня 2024, 13:57, ИА Амител
Аномальная жара, которая установилась в Алтайском крае 21 июня, не сдает свои позиции: 24 июня воздух в регионе прогреется до +33...+38 градусов. По данным регионального ЦГМС, с 25-го по 27-е число включительно столбики термометров покажут от +30 до +36°С. При этом синоптики не исключают вероятности, что штормовое предупреждение, которое пока действует по 28 июня, придется продлять.
"Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в регионе в среду и четверг. Однако серьезного понижения температуры пока не ожидается", – сообщили в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно данным портала gismeteo.ru, в субботу в регионе столбики термометров поднимутся до +35 градусов. 30 июня ожидается жара до +32 градусов, но местами уже пройдут небольшие дожди.
И только в понедельник станет чуть прохладнее – воздух прогреется до +23 градусов, при этом ожидаются обильные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Но если верить gismeteo.ru, передышка будет недолгой: к среде температура воздуха снова составит +30 градусов.
14:06:15 24-06-2024
жарко - плохо.
холодно - плохо.
блин, да чего все такие недовольные-то?
смотрим на https://www.windy.com/ - прекрасная ясная солнечная погода, соблюдайте ТБ по солнышку - и все будет хоккей! гипертоники, сердечники и пенсионеры - команда "беречься"!
солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!
17:12:42 25-06-2024
Мусик (14:06:15 24-06-2024) жарко - плохо.холодно - плохо.блин, да чего все таки... не всем же как ты в фонтанах да на пляжах купаться.
все должно быть в меру а из-за жары в +30 градусов часто пожары случаются.
14:55:54 24-06-2024
Наконец то лето!!!!!!!!!!!!!!
15:36:13 24-06-2024
Жаришка и мошкокомарье... что еще нужно для щастья
16:47:56 24-06-2024
День солнцестояния в 2024 уже прошел. Ночи становятся длиннее, дни короче. Скоро осень, а там и зима.
Грустно...
19:00:23 24-06-2024
Гость (16:47:56 24-06-2024) День солнцестояния в 2024 уже прошел. Ночи становятся длинне... Жизнь навоз, в потом мы умрем)
13:38:33 26-06-2024
кондюки и дома и в машине чёт бастовать надумали(( Представляю, сколько мастера сейчас ломят(